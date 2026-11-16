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पिता का फोन, होटल का कमरा और फंदे से लटका शव... वृंदावन में युवती की मौत से सनसनी

वृंदावन के होटल श्री राधा निकुंज में 24 वर्षीय पार्वती का शव फंदे से लटका मिला. छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली पार्वती शुक्रवार से होटल में ठहरी थी. रविवार को पिता के फोन करने पर होटल कर्मचारी उसके कमरे में पहुंचा, जहां शव मिला.

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पुलिस ने मामले की शुरू की जांच. (Photo: Representational )
पुलिस ने मामले की शुरू की जांच. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में एक होटल के कमरे में 24 साल की युवती का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई. एक एजेंसी के मुताबिक युवती छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थी और शुक्रवार से होटल में ठहरी हुई थी. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवती ने रायपुर के ही एक युवक पर धोखा देने का आरोप लगाया है.

पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान पार्वती के रूप में हुई है. वह वृंदावन के केशवधाम इलाके में स्थित होटल श्री राधा निकुंज में रुकी हुई थी. उसने शुक्रवार को होटल में चेक-इन किया था और उसे सोमवार को चेक-आउट करना था. लेकिन इससे पहले ही रविवार को उसके कमरे से उसका शव बरामद हुआ.

मामले का खुलासा तब हुआ, जब पार्वती के पिता ने होटल के रिसेप्शन पर फोन किया. उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. कई बार कोशिश करने के बावजूद जब बेटी से बात नहीं हुई तो उन्होंने होटल प्रबंधन से उसकी जानकारी लेने को कहा.

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इसके बाद होटल का एक कर्मचारी पार्वती के कमरे में पहुंचा. वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया. कमरे के अंदर पार्वती का शव फंदे से लटका हुआ था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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सुसाइड नोट में युवक पर धोखा देने का आरोप
पुलिस ने घटनास्थल पर जांच के लिए फील्ड यूनिट को भी बुलाया था. इस दौरान टीम को एक सुसाइड नोट मिला. पुलिस के मुताबिक, नोट में पार्वती ने रायपुर के रहने वाले आशीष ओझा नाम के व्यक्ति पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया है.

सर्कल ऑफिसर संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस सुसाइड नोट और अन्य पहलुओं के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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