बिजली के तारों से निकली चिंगारी और देखते ही देखते जल गई 25 एकड़ गन्ने की फसल

महाराष्ट्र के जालना जिले में बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया. परतूर तहसील के ब्रह्मवडगांव इलाके में गन्ने के खेतों में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने आसपास के कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में 10 से 12 किसानों की करीब 12 से 25 एकड़ जमीन पर लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई. किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

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जानकारी के मुताबिक ब्रह्मवडगांव के किसान दीपक उगले, कैलास उगले, रामप्रसाद उगले, सुरेश उगले, नामदेव चव्हाण, माउली काले, लक्ष्मण मस्के, गुलाब मोरे, प्रकाश मस्के और अनिल टेकाले ने अपने खेतों में गन्ने की फसल लगाई थी. दोपहर के समय अचानक बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी से गन्ने के खेत में आग लग गई.

गन्ने की खेत में लगी आग. (Photo: ITG)

गन्ने की सूखी पत्तियों और फसल के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. कुछ ही देर में आग आसपास के खेतों तक पहुंच गई. किसानों को जब तक इसकी जानकारी मिली, तब तक कई एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल आग की चपेट में आ चुकी थी.

ग्रामीणों ने की आग बुझाने की कोशिश

आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. इसके बाद परतूर नगर परिषद के अग्निशमन दल को सूचना दी गई. दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

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इस हादसे ने किसानों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है. कई महीनों की मेहनत और खेती पर लगाए गए पैसे एक झटके में बर्बाद हो गए. पहले से ही सूखे और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

प्रभावित किसानों ने प्रशासन से जल्द नुकसान का पंचनामा कराने और फसल बर्बादी का उचित मुआवजा देने की मांग की है. किसानों का कहना है कि उन्हें समय पर आर्थिक मदद नहीं मिली तो उनके सामने अगली फसल की तैयारी करना भी मुश्किल हो जाएगा.

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