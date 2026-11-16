'शूटिंग के दौरान मैंने 100 सिगरेट पी', सोनी राजदान का बड़ा खुलासा, गर्भ में थीं आलिया भट्ट

दिग्गज एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के दौरान काम करने के अपने अनुभवों को याद किया. उन्होंने बताया कि महेश भट्ट की 1993 की फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग के दौरान, जब वह एक स्मोकिंग (धूम्रपान) वाला सीन कर रही थीं, तब उन्हें पता ही नहीं था कि वह आलिया भट्ट को जन्म देने वाली हैं.

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एक्ट्रेस ने बताया कि उस शूटिंग के दौरान उन्होंने लगभग 100 सिगरेट पी ली थीं, और बाद में उन्हें पता चला कि वह अपनी छोटी बेटी से गर्भवती थीं. उन्होंने यह भी बताया कि आलिया के समय, उन्होंने फांसी के फंदे वाला एक सीन भी शूट किया था, और उनके बढ़ते बेबी बंप को देखते हुए प्रोडक्शन टीम को उनके कॉस्ट्यूम में बदलाव करना पड़ा था.

सोनी राजदान का बड़ा खुलासा

'स्क्रीन' के साथ बातचीत में, सोनी ने 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में, एक्टिंग करियर और मातृत्व (मां बनने की जिम्मेदारी) के बीच संतुलन बनाने में आने वाली मुश्किलों के बारे में बात की. 'बुनियाद' और 'गुमराह' के सेट के अपने अनुभवों को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि कामकाजी माताओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव आया है, खासकर अपनी प्रेगनेंसी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को खुलकर स्वीकार करने के मामले में.

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सोनी ने बताया कि वह पहली बार तब गर्भवती हुईं, जब वह रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित लोकप्रिय टीवी सीरियल 'बुनियाद' में काम कर रही थीं. 1986 में शुरू हुआ यह शो उनका टीवी डेब्यू था, जो 1987 में खत्म हुआ. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मैं पहली बार 'बुनियाद' की शूटिंग के दौरान गर्भवती हुई थी.'

एक्ट्रेस ने बताया कि शो के मेकर्स कितने मददगार थे, खासकर उस दौर में जब काम पर जाना आज की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल था.

उन्होंने कहा, 'सिप्पी परिवार मेरे साथ बहुत अच्छा था. मैं लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के एक दूर-दराज इलाके में रहती थी, जहां सुबह शूटिंग पर जाने के लिए टैक्सी मिलना भी मुश्किल होता था. हमारी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और मेरे पास अपनी कार भी नहीं थी. वे मेरे लिए गाड़ी भेज देते थे, ताकि मुझे सुबह 6 बजे ट्रांसपोर्ट ढूंढने का तनाव न हो. उस समय लोखंडवाला का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था. सेट पर भी उन्होंने मुझे सबसे अच्छा कमरा दिया और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा.' इसके बाद, 1988 में सोनी और महेश भट्ट की पहली बेटी, शाहीन का जन्म हुआ.

आलिया भट्ट को लेकर खुलासा

कई सालों बाद, सोनी फिर से गर्भवती हुईं. उस समय वह अपने पति की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'गुमराह' पर काम कर रही थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने एक लंबा स्मोकिंग सीन शूट किया था, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह आलिया को जन्म देने वाली हैं. अब पीछे मुड़कर देखने पर, वह इस अनुभव को याद करके मुस्कुरा देती हैं.

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उन्होंने बताया, 'मैं उस स्मोकिंग सीन की शूटिंग कर रही थी और एक ही दिन में मैंने लगभग 100 सिगरेट पी ली होंगी. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आलिया मेरे गर्भ में है! मैं स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन उस दिन के बाद मुझे सिगरेट की बहुत तलब होने लगी थी.

अपनी गर्भावस्था के दौरान उन्होंने केवल यही एक मुश्किल सीन नहीं किया था. उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं उसके साथ गर्भवती थी, तब मैंने वह मशहूर 'फांसी वाला सीन' भी शूट किया था. इसके बाद एक लंबा ब्रेक आ गया. पांच महीने बाद जब मैं वापस लौटी, तो मेरे कॉस्ट्यूम मुझे फिट नहीं आ रहे थे. तब तक मेरा पेट भी थोड़ा बाहर आ गया था, इसलिए हमें कॉस्ट्यूम में बदलाव (अल्टर) करना पड़ा.

आलिया भट्ट ने भी जारी रखा काम

अपनी मां की तरह, आलिया ने भी 2022 में अपनी बेटी राहा कपूर के जन्म से पहले अपने पेशेवर कामों को पूरा करना जारी रखा. अपनी गर्भावस्था के दौरान, उन्होंने अपने हॉलीवुड डेब्यू - टॉम हार्पर की नेटफ्लिक्स थ्रिलर 'हार्ट ऑफ स्टोन' - के लिए एक्शन सीक्वेंस भी शूट किए. आलिया ने जसमीत के. रीन की डार्क कॉमेडी थ्रिलर 'डार्लिंग्स' के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी शुरुआत की; यह फिल्म राहा के जन्म से लगभग तीन महीने पहले रिलीज़ हुई थी.



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