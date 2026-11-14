मोहम्मद सिराज IN, गुरनूर बरार OUT... आखिरी वनडे में भी बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11, रोहित शर्मा-विराट कोहली पर निगाहें

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (15 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे शुरू होगा. इसी मैदान पर भारतीय टीम को चौथे वनडे में 244 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. अब भारतीय टीम की कोशिश आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करने की होगी. इस मैच में सबसे ज्यादा नजरें टीम इंडिया की प्लेइंग-11 पर रहेंगी.

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अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आखिरी वनडे में प्लेइंग-11 में वापसी की संभावना है. वह मौजूदा वनडे सीरीज में अब तकर बेंच पर बैठे रहे हैं. सिराज को गुरनूर बरार की जगह प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है. बरार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जिसके कारण वह आखिरी वनडे के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

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चौथे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी. माना जा रहा है कि आखिरी मुकाबले में भी उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है. भारत के पास ईशान किशन को ओपनिंग में भेजने और गायकवाड़ को पांचवें नंबर पर उतारने का विकल्प है, लेकिन एक मैच के बाद ही इस तरह का बदलाव होने की संभावना कम है.

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भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए तिलक वर्मा को भी प्लेइंग-11 में शामिल करने पर विचार कर सकती है. वह हालिया समय में अच्छी फॉर्म में रहे हैं. अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देता है तो नमन धीर को बाहर बैठना पड़ सकता है. हालांकि इसकी संभावना कम दिख रही है.

कोहली और रोहित करेंगे कमाल?

मुकाबले में सबकी निगाहें टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित पर भी होंगी. दोनों दिग्गज पिछले मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए थे. अब रोहित-कोहली बड़ी पारियां खेलकर भारतीय टीम को सीरीज जीत दिलाना चाहेंगे.

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मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर.

भारत का स्क्वॉड: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर/उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र, कुलदीप यादव.

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न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, मिचेल हे (विकेटकीपर), ब्रेट रैंडेल, जोश क्लार्कसन.

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