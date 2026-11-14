Pak U19 vs Ind U19: 337 रन बनाकर भी भारत से कैसे हारा पाकिस्तान, कहां हुई चूक? कप्तान फरहान यूसुफ ने बताई वजह

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की टीम जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी खिताब अपने नाम नहीं कर सकी. भारत ने आखिरी गेंद पर एक विकेट से मुकाबला जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम ने 339 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. अब हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने इसकी वजह बताई है.

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फरहान ने माना कि उनकी टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार क्रिकेट खेला. उनसे पूछा गया कि आखिर मैच में कहां चूक हुई? इस पर पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "सभी खिलाड़ी अपना काम सही कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी गेंदबाजी सही दिशा में नहीं रही. इसी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा.

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उन्होंने धीमी ओवर गति (स्लो ओवर रेट) को लेकर भी जवाब दिया. फरहान ने कहा कि उनकी टीम तीन तेज गेंदबाजों के साथ खेल रही थी और सभी गेंदबाजों को गेंदबाजी के दौरान समय लग रहा था. इसी वजह से टीम की रफ्तार धीमी हुई. आखिर में उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से योजना बनानी पड़ी. पाकिस्तानी कप्तान ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे टीम का समर्थन जारी रखें.

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भारतीय कप्तान ने बताया, क्यों नहीं टूटा टीम का भरोसा

खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने आखिरी ओवरों के दबाव पर बात की. उन्होंने कहा कि टीम आशावादी थी और उसने जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी. उनके मुताबिक यह मुकाबला उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन टीम को भरोसा था कि वह लक्ष्य हासिल कर सकती है.

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लक्ष्य ने कहा कि विकेट अच्छा था और भारतीय टीम को शुरू से विश्वास था कि वह लक्ष्य तक पहुंच जाएगी. निचले क्रम के बल्लेबाजों के योगदान पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने खिलाड़ियों पर हमेशा भरोसा था. टीम के पास आठवें, नौवें और लगभग 11वें नंबर तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें निचले क्रम से मिली मदद पर हैरानी नहीं हुई. उन्होंने भारतीय प्रशंसकों का भी धन्यवाद किया और टीम को समर्थन देते रहने की अपील की.

INDIA, AGAINST ALL ODDS! 🫡 From the brink of defeat to the top of Asia! Mohit Ulva delivers a knock to remember, sealing a sensational win for India in the U19 Asia Cup final against Pakistan! 🏆 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/tcdZduKIs4 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026

ऐसा रहा था फाइनल का रोमांच

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337/9 रन बनाए. उस्मान खान ने 107 रन की पारी खेली. अब्दुल कादिर ने ने 54 गेंदों पर 80 रन बनाए. उकप्तान फरहान यूसुफ ने 63 गेंदों पर 60 रन बनाकर टीम को 300 के पार पहुंचाया. भारत की ओर से काव्य पटेल ने 68 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि सी वेंकट ने 40 रन देकर तीन विकेट हासिल किए.

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338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी रही. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. हालांकि, सहवाग के आउट होने के बाद लक्ष्य और अन्वय द्रविड़ के विकेट लगातार गिरने से भारत मुश्किल में आ गया. 42वें ओवर में टीम का स्कोर 252/8 हो गया था.

यहां से मनल चौहान और मोहित उल्वा ने नौवें विकेट के लिए 57 रन जोड़कर मैच का रुख पलट दिया. मनाल ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि मोहित 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे. मनाल के 302 के स्कोर पर आउट होने के बाद भारत को 36 रन और बनाने थे और सिर्फ एक विकेट बाकी था. मोहित को 11वें नंबर के बल्लेबाज सी वेंकट का साथ मिला. वेंकट ने आठ गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाए.

आखिरी ओवर में भारत को आठ रन चाहिए थे. आखिरी गेंद पर समीकरण तीन रन का रह गया. मोहित उल्वा ने लेग स्पिनर अहमद हुसैन की गेंद को लॉन्ग ऑफ के बाहर चौके के लिए भेज दिया. इसके साथ ही भारत ने 339/9 रन बनाकर एक विकेट से फाइनल जीत लिया और अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया.



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