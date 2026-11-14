'भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन', अंडर-19 टीम की जीत पर PM मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने ऐसी जीत दर्ज की, जिसने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया. आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया. इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी. पीएम मोदी ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि टीम की सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन. हमारे युवा क्रिकेटरों के आज के बेहतरीन प्रदर्शन और पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2026 जीतने पर मुझे बहुत गर्व है. उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी. पीएम मोदी ने टीम को आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

Outstanding day for Indian cricket! Immensely proud of our young cricketers for today’s impressive performance and for winning the Men’s U-19 Asia Cup 2026. Their success will inspire several youngsters. Best wishes to the team for their endeavours ahead. — Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026

अमित शाह बोले- रोमांचक जीत, खिलाड़ियों ने दिखाया दम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम की जीत को शानदार बताया. उन्होंने लिखा कि यह एक रोमांचक जीत है. अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, दृढ़ संकल्प और खेल भावना से देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देश की क्रिकेट प्रतिभा की शानदार मिसाल बताया. शाह ने कहा कि टीम का यह प्रदर्शन कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

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A thrilling victory! Applause for the Indian cricket team on winning the Men's U19 Asia Cup title, crowning the nation with joy and pride through your landmark triumph. The sheer grit, determination and unmatched sportsmanship you demonstrated on the pitch were a masterclass in India's cricketing excellence. Your performance will inspire more budding cricketers to join the league of winners. — Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2026

योगी आदित्यनाथ ने कहा- मैदान में फिर गूंजा भारत का विजयघोष

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने X पर लिखा कि खेल के मैदान में फिर गूंजा भारत का विजयघोष. योगी ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनी भारतीय टीम के हर खिलाड़ी का अभिनंदन किया. उन्होंने देशवासियों को भी इस जीत की बधाई दी.

खेल के मैदान में फिर गूंजा भारत का विजयघोष... Men’s U-19 Asia Cup 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को पराजित कर चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक सदस्य का हार्दिक अभिनंदन एवं देश वासियों को हृदयतल से बधाई। जय हिंद। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 14, 2026

धामी और सम्राट चौधरी ने भी की खिलाड़ियों की तारीफ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल, कड़ी मेहनत और टीम भावना के दम पर यह जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से देश का मान बढ़ा है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, प्रतिभा और शानदार खेल से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पराजित कर खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी ने अपने शानदार खेल कौशल, कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट टीम भावना के दम पर यह ऐतिहासिक जीत हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। आपकी इस गौरवशाली उपलब्धि पर समस्त देशवासियों को गर्व है। #MensU19AsiaCup — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 14, 2026

रेखा गुप्ता बोलीं- भारत के खिलाड़ियों ने दबाव में दिखाया दम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मुकाबले को शानदार बताया. उन्होंने लिखा, "क्या मैच था, क्या शानदार अंत था." रेखा गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के सामने 338 रन का लक्ष्य था और फाइनल का दबाव भी काफी ज्यादा था. पाकिस्तान के पास रन थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के पास दबाव झेलने का हौसला था. उन्होंने आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में खिताब जीतने पर अंडर-19 टीम को बधाई दी.

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*WHAT. A. MATCH! WHAT. A. FINISH!* 338 to chase. Pakistan in the final. Pressure through the roof! Pakistan had the runs. India had the nerves. And we all know who handles pressure better! Congratulations to India U19 on clinching the #MensU19AsiaCup 2026 title in a last ball thriller. 💪 You’ve made the entire nation proud🇮🇳 — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 14, 2026

आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत ने जीता खिताब

भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम को 338 रन का लक्ष्य मिला. भारत की पारी के दौरान लगातार विकेट गिरते रहे और मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया. टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. ऐसे में मोहित उलवा ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी. भारत ने एक विकेट से मुकाबला जीतकर अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया.

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