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'भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन', अंडर-19 टीम की जीत पर PM मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जीत के बाद भारतीय टीम को देशभर से बधाइयां मिल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, समेत कई नेताओं ने युवा खिलाड़ियों की तारीफ की. PM मोदी ने कहा कि टीम की सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी.

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भारत की जीत पर PM मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है. (Photo-PTI/X/@BCCI)
भारत की जीत पर PM मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है. (Photo-PTI/X/@BCCI)

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने ऐसी जीत दर्ज की, जिसने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया. आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया. इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी. पीएम मोदी ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि टीम की सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन. हमारे युवा क्रिकेटरों के आज के बेहतरीन प्रदर्शन और पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2026 जीतने पर मुझे बहुत गर्व है. उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी. पीएम मोदी ने टीम को आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

अमित शाह बोले- रोमांचक जीत, खिलाड़ियों ने दिखाया दम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम की जीत को शानदार बताया. उन्होंने लिखा कि यह एक रोमांचक जीत है. अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, दृढ़ संकल्प और खेल भावना से देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देश की क्रिकेट प्रतिभा की शानदार मिसाल बताया. शाह ने कहा कि टीम का यह प्रदर्शन कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

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योगी आदित्यनाथ ने कहा- मैदान में फिर गूंजा भारत का विजयघोष

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने X पर लिखा कि खेल के मैदान में फिर गूंजा भारत का विजयघोष. योगी ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनी भारतीय टीम के हर खिलाड़ी का अभिनंदन किया. उन्होंने देशवासियों को भी इस जीत की बधाई दी.

धामी और सम्राट चौधरी ने भी की खिलाड़ियों की तारीफ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल, कड़ी मेहनत और टीम भावना के दम पर यह जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से देश का मान बढ़ा है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, प्रतिभा और शानदार खेल से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

रेखा गुप्ता बोलीं- भारत के खिलाड़ियों ने दबाव में दिखाया दम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मुकाबले को शानदार बताया. उन्होंने लिखा, "क्या मैच था, क्या शानदार अंत था." रेखा गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के सामने 338 रन का लक्ष्य था और फाइनल का दबाव भी काफी ज्यादा था. पाकिस्तान के पास रन थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के पास दबाव झेलने का हौसला था. उन्होंने आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में खिताब जीतने पर अंडर-19 टीम को बधाई दी.

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आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत ने जीता खिताब

भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम को 338 रन का लक्ष्य मिला. भारत की पारी के दौरान लगातार विकेट गिरते रहे और मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया. टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. ऐसे में मोहित उलवा ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी. भारत ने एक विकेट से मुकाबला जीतकर अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया.

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