कश्मीर वैली में रेलवे स्टेशन पर 44 डब्बों में मिला 1500 किलो सड़ा हुआ भैंस का मांस

कश्मीर वैली में अनसेफ फूड सप्लाई के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. रेलवे पुलिस ने शनिवार को बडगाम रेलवे स्टेशन पर छापेमारी करते हुए 44 बॉक्स में पैक करीब 1,500 किलो सड़ा हुआ और बेहद घटिया क्वालिटी का भैंस का मांस जब्त किया है.

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यह कार्रवाई एक पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई. एसएचओ रेलवे पुलिस बडगाम बेनजीर इकबाल के नेतृत्व में गठित टीम ने समय रहते सतर्कता दिखाई और इस संदिग्ध खेप को स्थानीय बाजारों में पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर रोक लिया. अगर यह मांस बाजार में पहुंच जाता तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता था.

जांच में सामने आया कि मांस की यह खेप दिल्ली से आ रही एक पार्सल ट्रेन की अगली बोगी में रखकर लाई जा रही थी. इस अनरेफ्रिजरेटेड खेप में न तो बर्फ थी और न ही इसके पास एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन या वेटरनरी क्लीयरेंस था.

तहसीलदार बडगाम, फूड सेफ्टी अधिकारियों और एक वेटरनरी डॉक्टर के जॉइंट इंस्पेक्शन में इस स्टॉक को इंसानों के खाने के लिए अनफिट घोषित किया गया. प्रशासन ने नष्ट करने के लिए पूरी खेप को जब्त कर लिया है और इस रैकेट के पीछे शामिल सप्लायर्स का पता लगाने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 271 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

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