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लग्जरी लाइफ जीते हैं जेनसन हुआंग, 25 करोड़ की पहनते हैं घड़ी, पूरी दुनिया में सिर्फ 80 यूनिट मौजूद

Nvidia कंपनी से सीईओ पद से इस्तीफा देने वाला जेनसन हुआंग इन दिनों काफी चर्चा में है. उन्होंने एनवीडियो को दुनिया की नंबर-1 चिपमेकर कंपनी बनाया और अब 33 साल इस्तीफा दे दिया. क्या आप जानते हैं कि वह कितने करोड़ रुपये की घड़ी पहनते हैं.

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Jensen Huang 25 करोड़ रुपये की वॉच पहनते हैं. (Photo: Instagram/celebwatchspotter)
Jensen Huang 25 करोड़ रुपये की वॉच पहनते हैं. (Photo: Instagram/celebwatchspotter)

Nvidia कंपनी से 33 साल बाद इस्तीफा देने वाले जेनसन हुआंग इन दिनों चर्चा में है. जेनसन हुआंग करोड़ों के मालिक हैं और उन्होंने Nvidia को दुनिया की नंबर-1 चिप मैन्युफैक्चरर बनाया है. जेनसन हुआंग को अक्सर एक खास घड़ी पहने हुए देखा गया है, जिसका नाम कार्बन TPT Richard Mille RM 27-05 है. इसकी जानकारी इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेबवॉचस्पॉटर ने दी है. 

कार्बन टीपीटी से तैयार की गई यह गड़ी अपनी बनावट और हल्के वजन के चलते चर्चित है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसका लाइटवेट है. यह 11.5 ग्राम वजनी है. यह बेडमिंटन प्लेयर रफेल नडाल कलेक्शन की छठी घड़ी है और इसको कलेक्शन की सबसे हल्की घड़ी माना जाता है. 

कार्बन टीपीटी से तैयार की गई घड़ी हल्की और मजबूत होती है. यही हल्कापन इस घड़ी को दुनिया की अन्य घड़ियों से अलग बनाता है. इसका डिजाइन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसको आम लग्जरी घड़ियों से बिलकुल अलग बनाती है. 

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जेनसन हुआंग की वॉच की कीमत 

सेलेबवॉचस्पॉटर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके जेनसन हुआंग की वॉच के बारे में बताया है. पोस्ट में बताया है कि इसकी कीमत 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 25 करोड़ रुपये होगी. 

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यह भी पढ़ें: मेरे लिए सम्मान की बात..., Nvidia के Jensen Huang की हायरिंग पर बोले Elon Musk

सेलेबवॉचस्पॉटर का पोस्ट 

Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon के 80 यूनिट 

Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon वॉच असल में एक लिमिटेड एडिशन है. इसके दुनियाभर में सिर्फ 80 यूनिट मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि दुनियाभर  में सिर्फ 80 लोगों के पास ही ये मौजूद हैं. यानी पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 80 लोग ही मालिक बन सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Jensen Huang के बाद NVIDIA का स्थाई CEO बनेगा भारतीय? रेस में 3 बड़े नाम, एक पर निवेशकों का जोर

RM 27-05 Flying Tourbillon का ब्लैक कलर टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चित है. हल्के वजन और मजबूती की वजह से यह लोगों को अट्रैक्ट करती है. 

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