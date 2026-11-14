लग्जरी लाइफ जीते हैं जेनसन हुआंग, 25 करोड़ की पहनते हैं घड़ी, पूरी दुनिया में सिर्फ 80 यूनिट मौजूद

Nvidia कंपनी से 33 साल बाद इस्तीफा देने वाले जेनसन हुआंग इन दिनों चर्चा में है. जेनसन हुआंग करोड़ों के मालिक हैं और उन्होंने Nvidia को दुनिया की नंबर-1 चिप मैन्युफैक्चरर बनाया है. जेनसन हुआंग को अक्सर एक खास घड़ी पहने हुए देखा गया है, जिसका नाम कार्बन TPT Richard Mille RM 27-05 है. इसकी जानकारी इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेबवॉचस्पॉटर ने दी है.

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कार्बन टीपीटी से तैयार की गई यह गड़ी अपनी बनावट और हल्के वजन के चलते चर्चित है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसका लाइटवेट है. यह 11.5 ग्राम वजनी है. यह बेडमिंटन प्लेयर रफेल नडाल कलेक्शन की छठी घड़ी है और इसको कलेक्शन की सबसे हल्की घड़ी माना जाता है.

कार्बन टीपीटी से तैयार की गई घड़ी हल्की और मजबूत होती है. यही हल्कापन इस घड़ी को दुनिया की अन्य घड़ियों से अलग बनाता है. इसका डिजाइन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसको आम लग्जरी घड़ियों से बिलकुल अलग बनाती है.

जेनसन हुआंग की वॉच की कीमत

सेलेबवॉचस्पॉटर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके जेनसन हुआंग की वॉच के बारे में बताया है. पोस्ट में बताया है कि इसकी कीमत 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 25 करोड़ रुपये होगी.

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सेलेबवॉचस्पॉटर का पोस्ट

Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon के 80 यूनिट

Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon वॉच असल में एक लिमिटेड एडिशन है. इसके दुनियाभर में सिर्फ 80 यूनिट मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि दुनियाभर में सिर्फ 80 लोगों के पास ही ये मौजूद हैं. यानी पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 80 लोग ही मालिक बन सकते हैं.

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RM 27-05 Flying Tourbillon का ब्लैक कलर टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चित है. हल्के वजन और मजबूती की वजह से यह लोगों को अट्रैक्ट करती है.

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