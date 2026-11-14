Hanuman Ansh Success Party: 'हनुमान अंश' की अनोखी सक्सेस पार्टी, बिना शराब-नॉनवेज के मनाया जश्न, कार्तिक आर्यन भी हुए शामिल

'हनुमान अंश' इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है. इस फिल्म ने भारत में 342.86 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, और इसका दुनिया भर का कुल कलेक्शन 453.33 करोड़ रुपये रहा. यह फिल्म अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है.

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फिल्म की सफलता और सिनेमाघरों में इसके 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाने के लिए, मेकर्स ने मुंबई के इस्कॉन जुहू में एक बहुत ही अनोखी सक्सेस पार्टी रखी, जिसमें कार्तिक आर्यन भी शामिल हुए.

कार्तिक आर्यन ने जश्न में हिस्सा लिया

वीडियो में कार्तिक को कार्यक्रम स्थल पर आते और फिल्म की टीम से मिलते हुए देखा जा सकता है. ऐसा लगता है कि उन्होंने वहां हुए भजन या आरती में भी हिस्सा लिया.

इस्कॉन में एक अनोखी सक्सेस पार्टी

आमतौर पर फिल्मों की सक्सेस पार्टी फाइव-स्टार होटलों या आलीशान रेस्तरां में होती हैं, लेकिन 'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी मुंबई के इस्कॉन जुहू में आयोजित की गई. वहां न तो शराब थी और न ही नॉनवेज खाना; मेहमानों को पूरी तरह से शाकाहारी और सात्विक भोजन परोसा गया.

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एक वीडियो में, कार्यक्रम के होस्ट को कार्तिक से यह कहते हुए देखा गया कि उन्हें बॉलीवुड के बाकी लोगों को भी ऐसी सक्सेस पार्टी रखने के लिए कहना चाहिए.



'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही थी और पहले हफ्ते के अंत तक इसने भारत में केवल 1.08 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 40 लाख रुपये कमाए और ऐसा लग रहा था कि यह जल्द ही सिनेमाघरों से उतर जाएगी. लेकिन तीसरे हफ्ते से एक चमत्कार हुआ; 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार उछाल दिखाया और भारत में 340 करोड़ रुपये (नेट) से ज्यादा की कमाई कर ली. यह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई।

'हनुमान अंश' की OTT रिलीज

'हनुमान अंश' जल्द ही OTT पर रिलीज होगी. यह फिल्म 27 नवंबर, 2026 को सोनी लिव (Sony LIV) पर प्रीमियर होगी. खबरों के अनुसार, मेकर्स को इसके लिए एक बहुत बड़ी रकम मिली है... सोनी से इसके OTT और टेलीविजन अधिकारों के लिए 60 करोड़ रुपये मिलने की बात है. हालांकि, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है.

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