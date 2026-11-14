'एकजुट रहने के लिए इस्लाम से सीखें हिंदू', राजा भैया का बयान, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भी किया बचाव

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने शनिवार को कहा कि हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए इस्लाम से सीख लेनी चाहिए. उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया ने यह बात हिंदुओं को एकजुट करने वाली विचारधारा से जुड़े सवाल के जवाब में कही.

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उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम कांग्रेस में हैं, कई समाजवादी पार्टी में हैं, कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों में हैं और कुछ वामपंथी दलों में भी हैं, लेकिन उनके लिए इस्लाम प्राथमिकता बना रहता है.

राजा भैया ने कहा कि हिंदुओं को किसी एक राजनीतिक दल की सीमाओं में बंधकर नहीं रहना चाहिए. हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वे सबसे पहले हिंदू हैं. राजनीतिक दल आते-जाते रहेंगे, लेकिन भगवान, धर्म और सनातन परंपरा के प्रति उनकी विचारधारा और आस्था दृढ़, प्रबल और खुलकर व्यक्त होनी चाहिए.

हिंदुत्व से जुड़े सवालों का जवाब

हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और 'सॉफ्ट हिंदुत्व' तथा 'हार्डकोर हिंदुत्व' को लेकर पूछे गए सवाल पर राजा भैया ने कहा कि भगवान का CCTV कैमरा केवल बाहर की तस्वीर नहीं देखता, बल्कि अंदर की भी तस्वीर देखता है. उन्होंने कहा कि वह किसी खास राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आज एक-दो अपवादों को छोड़ दें तो सभी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हिंदुओं के बीच एकता या एकजुटता नहीं चाहते.

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कुंडा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा आयोजित किए जाने के विरोध को लेकर राजा भैया ने कहा कि ऐसी मांगें असंवैधानिक हैं. उन्होंने लोगों से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 पढ़ने की अपील की.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का किया बचाव

भगवान कृष्ण को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथित विवादित बयान पर राजा भैया ने उनका बचाव किया. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जाति व्यवस्था खत्म करने और हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं. दरअसल, 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राम कथा के दौरान शास्त्री ने कथित तौर पर कहा था कि 'हमारे राम सीधे हैं, जबकि आपके कृष्ण टेढ़े हैं.' उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान कृष्ण की तस्वीरें देखने और उनकी मुद्रा पर गौर करने को भी कहा था.

राजा भैया ने बताया कि कुंडा में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाली राम कथा का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के बीच भगवान राम की महिमा का प्रचार करना है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में करीब 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी शामिल होंगे और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुई कथित ज्यादतियों की अपनी आपबीती साझा करेंगे.

अखिलेश यादव पर बयान

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजा भैया ने इसे सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि हर किसी को राम मंदिर जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग अब तक अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन नहीं कर पाए हैं, वे एक बड़े आशीर्वाद से वंचित हैं. राजा भैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक रहोगे तो सेफ रहोगे' और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बटोगे तो कटोगे' वाले बयानों का भी जिक्र किया.

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2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित राजनीतिक गठबंधन पर राजा भैया ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल जनसत्ता दल के सिद्धांतों और विचारों से जुड़ना चाहेगा, उसके साथ सम्मानपूर्वक बातचीत की जाएगी. हालांकि, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. बीजेपी नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर राजा भैया ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान राम कथा के आयोजन और संगठन पर है.

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