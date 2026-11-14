मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन लगने के बाद 17 साल की लड़की की मौत, भड़के लोगों ने दुकान में लगाई आग

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मेडिकल स्टोर पर कथित तौर पर इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 17 वर्षीय प्राची मेहता की मौत हो गई. बुखार से पीड़ित प्राची को परिजन दवा दिलाने के लिए मेडिकल स्टोर लेकर पहुंचे थे. आरोप है कि वहां संचालक ने डॉक्टर की तरह खुद ही उसे इंजेक्शन लगा दिया. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद किशोरी की जान नहीं बच सकी.

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घटना भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की है. सरकारी स्कूल के पास रहने वाले राकेश मेहता की बेटी प्राची पिछले कुछ दिनों से बुखार से परेशान थी. परिजन उसे स्थानीय लवकुश मेडिकल स्टोर पर लेकर पहुंचे थे. आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक रामप्रसाद ने उसे दवा देने के बजाय इंजेक्शन लगा दिया. इसके बाद प्राची के पैर में तेज दर्द शुरू हो गया और वहां खून जमने के साथ बड़ी गांठ बन गई.

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परिजनों के मुताबिक, 11 नवंबर को शाम करीब 5:30 बजे किशोरी को इंजेक्शन लगाया गया था. अगले दिन यानी 12 नवंबर की शाम दर्द बढ़ने पर वह दोबारा मेडिकल स्टोर पहुंची. वहां से उसे गीतांजलि अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया. उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही. पहले स्थानीय निजी अस्पताल और फिर उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

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मेडिकल स्टोर के बाहर हंगामा, शटर तोड़ने की कोशिश

किशोरी की मौत की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया. परिजनों और स्थानीय लोगों ने लवकुश मेडिकल स्टोर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गुस्साए लोगों ने दुकान के बाहर आग लगा दी और शटर तोड़ने की कोशिश की. हालात बिगड़ने की सूचना पर सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया.

सुभाष नगर थाना प्रभारी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने उदयपुर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस ने संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और आरोपी संचालक की तलाश की जा रही है.

मृतका की दादी रूपा मेहता ने बताया कि प्राची को हल्का बुखार था और वह लवकुश मेडिकल स्टोर पर गोली लेने गई थी. लेकिन संचालक ने दवा देने के बजाय इंजेक्शन लगा दिया. इसके बाद उसके पैर में असहनीय दर्द होने लगा. वहां खून जम गया और बड़ी गांठ बन गई. अगले दिन दर्द बढ़ने पर वह दोबारा दुकान पहुंची थी.

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दादी बोलीं- पोती को न्याय मिले, आरोपी का लाइसेंस रद्द हो

रूपा मेहता ने कहा कि उनकी पोती की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने प्रशासन से आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को तत्काल गिरफ्तार करने, उसका लाइसेंस जब्त कर निरस्त करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. उनका कहना है कि वह अपनी पोती को वापस नहीं ला सकतीं, लेकिन दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी दूसरे परिवार के साथ ऐसा न हो.

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वहीं, नगर निगम के वार्ड नंबर 64 के पार्षद जगदीश गुर्जर ने मेडिकल स्टोर संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लवकुश मेडिकल स्टोर पर मरीजों को दवाइयां देने के बजाय बहला-फुसलाकर इंजेक्शन लगाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. पिछले दो-तीन वर्षों में इस तरह की चार से पांच घटनाएं हो चुकी हैं. हालिया घटना में भी 17-18 वर्षीय प्राची जैन को सर्दी-जुकाम की शिकायत पर परिजन दुकान लेकर पहुंचे थे.

पार्षद के मुताबिक, मेडिकल स्टोर संचालक रामप्रसाद पर इंजेक्शन लगाने का आरोप है. इसके बाद किशोरी की हालत बिगड़ती गई. उसे रामस्नेही अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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स्थायी डॉक्टर नियुक्त करने की भी उठी मांग

घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने मेडिकल स्टोर संचालक की गिरफ्तारी और दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की मांग दोहराई है. लोगों का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. इसके अलावा मेडिकल स्टोर के सामने स्थित डिस्पेंसरी में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि डिस्पेंसरी में सप्ताह में केवल दो दिन डॉक्टर बुलाने के बजाय स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति की जाए. उनका कहना है कि इलाके में नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल स्टोर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी.

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