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इंदौर का टूटा 8 साल का रिकॉर्ड, नवी मुंबई बना देश का सबसे साफ शहर, रीवा को मिला सबसे स्वच्छ नदी तटीय शहर का खिताब

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नवी मुंबई ने इंदौर को पीछे छोड़कर देश का सबसे साफ शहर बनने का खिताब हासिल किया है. वहीं मध्य प्रदेश के रीवा को सबसे स्वच्छ नदी तटीय शहर चुना गया. जानिए देश के उन शहरों के बारे में, जहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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नवी मुंबई सबसे साफ शहर बन गया है. (PHOTO:AI)
नवी मुंबई सबसे साफ शहर बन गया है. (PHOTO:AI)

India's Cleanest Riverfront City: देश में घूमने के लिए खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, लेकिन किसी शहर की खूबसूरती वहां की साफ-सफाई से भी बढ़ती है. साफ सड़कें, कचरे से मुक्त गलियां, सुंदर नदी किनारे और व्यवस्थित बाजार किसी भी सफर को यादगार बना देते हैं. यही वजह है कि लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां का साफ वातावरण उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. 

अगर आप भी घूमने के लिए ऐसे शहरों की तलाश में रहते हैं, जहां साफ-सफाई के साथ घूमने का अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो भारत के इन शहरों के बारे में जान सकते हैं. हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नवी मुंबई ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है.

खास बात यह है कि पिछले आठ साल से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाले इंदौर को इस बार यह स्थान नहीं मिला. नवी मुंबई ने सूरत और विजयवाड़ा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.

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Diljit Dosanjh
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नवी मुंबई बना देश का सबसे साफ शहर

महाराष्ट्र का नवी मुंबई अपनी बेहतर शहरी व्यवस्था और साफ-सफाई के लिए जाना जाता है. यहां चौड़ी सड़कें, हरे-भरे पार्क और समुद्र के आसपास घूमने के लिए कई जगहें हैं. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में गुजरात के सूरत ने दूसरा और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया है. मगर इनके अलावा भी एक शहर ऐसा है, जिसने सबको चौंका दिया है.

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नदी किनारे बसा रीवा भी बना मिसाल

मध्य प्रदेश के रीवा को देश का सबसे स्वच्छ नदी तटीय शहर घोषित किया गया है. इसके बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी का स्थान रहा. रीवा घूमने जाने वाले लोग यहां के खूबसूरत झरनों और प्राकृतिक नजारों का मजा ले सकते हैं. यहां बहुती और चचाई जलप्रपात खास जगहों में शामिल हैं.

पुरी बना सबसे स्वच्छ तटीय शहर

समुद्र किनारे घूमना पसंद है तो ओडिशा का पुरी भी आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकता है. स्वच्छ तटीय शहरों की लिस्ट में पुरी ने पहला स्थान हासिल किया है. इसके बाद केरल का अलाप्पुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी रहे.

उज्जैन और देवास ने भी हासिल की जगह

मध्य प्रदेश के उज्जैन ने 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया. वहीं 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में देवास सबसे स्वच्छ रहा. उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और देवास में टेकरी मंदिर घूमने जा सकते हैं.

 

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