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बिहार की कप्तानी कर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 15 साल की उम्र में बने सबसे युवा T20 कप्तान... फिर सस्ते में आउट!

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 232 दिन की उम्र में बिहार की कप्तानी संभालकर पुरुष T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया. उन्होंने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. सौराष्ट्र के खिलाफ टॉस जीतकर बिहार ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन वैभव 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए.

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कप्तानी में वैभव का ऐतिहासिक आगाज, पुरुष T20 में सबसे युवा कप्तान बने... चेतन सकरिया ने किया शिकार (Photo: AP/ File)
कप्तानी में वैभव का ऐतिहासिक आगाज, पुरुष T20 में सबसे युवा कप्तान बने... चेतन सकरिया ने किया शिकार (Photo: AP/ File)

वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि नाम कर ली है. महज 15 साल 232 दिन की उम्र में वह पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026 में बिहार की कप्तानी करते हुए किया.

इंदौर के होलकर स्टेडियम में जयदेव उनादकट की कप्तानी वाली सौराष्ट्र टीम के खिलाफ मुकाबले में बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. वैभव ने इस मुकाबले में उतरते ही क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वुकुसिक ने पिछले साल 17 साल 311 दिन की उम्र में अपनी राष्ट्रीय टीम की T20 इंटरनेशनल (T20I) में कप्तानी की थी. अब यह रिकॉर्ड वैभव के नाम हो गया है.

हालांकि, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद वैभव बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल सके. वह 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनकी पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल रहा. उनका स्ट्राइक रेट 150.00 का था. उनको चेतन सकार‍िया ने आउट किया. 

पहले दो मैचों के लिए बनाए गए कप्तान
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने पिछले शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था. इसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी को शुरुआती दो मुकाबलों के लिए कप्तान बनाया गया था, जबकि सूरज कश्यप को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
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वैभव सूर्यवंशी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए बिहार क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. (Photo: PTI)
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वैभव के लिए यह इस साल कप्तानी से जुड़ी पहली जिम्मेदारी नहीं है. इससे पहले उन्हें 2026-27 दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया था. उस टूर्नामेंट में उन्होंने ईशान किशन के डिप्टी की भूमिका निभाई थी.

न्यूजीलैंड दौरे पर बनाए थे 49 रन
वैभव पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की T20I सीरीज में खेलते नजर आए थे. उन्होंने इस दौरे पर दो मुकाबले खेले और कुल 49 रन बनाए.
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हालांकि, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शुरुआती दो मैचों के लिए बिहार का कप्तान बनाए जाने के बाद उनका अगला पड़ाव इंडिया A टीम हो सकता है. वह 19 नवंबर से कतर में शुरू होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया A टीम के साथ रवाना हो सकते हैं.

SMAT और IPL में भी बना चुके हैं सबसे युवा शतक का रिकॉर्ड
वैभव के नाम T20 क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड पहले से दर्ज हैं. पिछले साल उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 58 गेंदों पर शतक जड़कर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया था.
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इसके अलावा वह सबसे कम उम्र में T20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटन्स के खिलाफ महज 35 गेंदों पर शतक जड़ा था.
यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा-व‍िराट कोहली के पुराने दुश्मन मैट हेनरी! 2019 में तोड़ा था वर्ल्ड कप का सपना, अब 2026 में मचाया कहर

बिहार की प्लेइंग XI: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका, अल्तमिश अशरफ (विकेटकीपर), पृथ्वी राज, सूरज कश्यप, मयंक कुमार, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत सिंह, हिमांशु सिंह और मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार.

सौराष्ट्र की प्लेइंग XI: विश्वराज जडेजा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), प्रेरक मांकड़, रुचित अहिर, सम्मर गज्जर, हरवंश पांगालिया, चेतन सकारिया, पार्थ भूत, जयदेव उनादकट (कप्तान), सिद्धांत राणा और क्रेन्स फुलेत्रा.


 

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