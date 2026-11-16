आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पर तीसरे साइक्लोन का खतरा बढ़ा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर डीप डिप्रेशन एरिया सक्रिय है. यह सिस्टम पिछले छह घंटों में आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है. 16 नवंबर 2026 की सुबह 5:30 बजे यह 11.0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित था. इस साल आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ आने वाला ये तीसरा साइक्लोन हो सकता है.

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इस समय यह श्रीलंका के त्रिंकोमली से करीब 630 किलोमीटर पूर्व-उत्तर पूर्व, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम से 680 किलोमीटर पश्चिम, चेन्नई से 720 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण पूर्व, विशाखापट्टनम से 820 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 940 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है.

यह डीप डिप्रेशन एरिया उसी क्षेत्र में बना हुआ है लेकिन इसकी दिशा स्पष्ट रूप से उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की सतह का तापमान और वातावरण की नमी इस सिस्टम को और मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है. बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी हिस्से में अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं, जिससे यह आगे चलकर और अधिक शक्तिशाली हो सकता है.

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संभावित तीव्रता और रास्ता

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक यह सिस्टम 16 नवंबर की शाम तक मध्य दक्षिणी और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा. इसके बाद 17 नवंबर की शाम तक यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में तीव्र चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) बनने की संभावना है.

Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal [Pre Cyclone Watch for Andhra Pradesh & adjoining South Odisha coast Yellow Message] The Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 08 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 16th November, 2026 over the same region, near Latitude 11.0°N and Longitude 86.5°E, about 630 km east-northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 680km west of Sri Vijaya Puram (Andaman & Nicobar Islands), 720 km east-southeast of Chennai (Tamil Nadu), 820 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 940 km south of Gopalpur (Odisha). It is very likely to continue to move north-northwestwards, intensify further into a Cyclonic Storm over the central parts of south & adjoining westcentral Bay of Bengal in the evening of 16th November and into a Severe Cyclonic Storm over westcentral Bay of Bengal in the evening of 17th November, 2026. Thereafter, it is likely to intensify further and move northwestwards and reach over westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around night of 19th November 2026 as a very severe cyclonic storm. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 16, 2026

आगे यह और तीव्र होकर बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) की श्रेणी में पहुंच सकता है. अनुमान है कि यह 19 नवंबर की रात के आसपास आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा.

आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा तट के लिए प्री-साइक्लोन वॉच (यलो अलर्ट) जारी किया गया है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री हलचल की संभावना बढ़ रही है. मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है.

तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट्स पर ध्यान देना चाहिए. भारी बारिश से बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है.

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क्यों बढ़ रहा है खतरा

बंगाल की खाड़ी में नवंबर का महीना आमतौर पर चक्रवाती गतिविधियों के लिए सक्रिय रहता है. इस समय समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक रहने और ऊपरी वायुमंडल में अनुकूल परिस्थितियां होने से दबाव क्षेत्र तेजी से तीव्रता हासिल कर सकता है. सिस्टम का उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना आंध्र प्रदेश तट की ओर इशारा करता है. यदि यह और मजबूत होता है तो तटीय जिलों में तेज हवाओं की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक पहुंच सकती है. समुद्री लहरें ऊंची उठ सकती हैं जिससे मछली पकड़ने वाले जहाजों और तटीय बस्तियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा.

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक मौसम अपडेट्स पर ही भरोसा करें. अफवाहों से बचें. आवश्यक सामान जैसे दवाएं, सूखा राशन, पीने का पानी और टॉर्च आदि पहले से तैयार रखें. तटीय इलाकों में रहने वाले परिवारों को निकासी की योजना पहले से बना लेनी चाहिए. स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है. किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय करें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें.

कुल मिलाकर यह सिस्टम अभी विकास के चरण में है लेकिन इसकी दिशा और संभावित तीव्रता को देखते हुए आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है. मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और आगे के अपडेट्स समय-समय पर जारी किए जाएंगे.

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