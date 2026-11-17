इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले ज्यादातर छात्रों के बीच कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेकर खास दिलचस्पी है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस ब्रांच में मिलने वाला पैकेज भी बहुत हाई होता है. लेकिन कहने हैं न अगर कोई ट्रेंड बना है, तो वह तोड़ने के लिए. NIT वारंगल के एक छात्र ने दिखाया है कि करोड़ों के पैकेज तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कंप्यूटर साइंस से होकर नहीं गुजरता.

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संस्थान के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (EEE) ब्रांच के छात्र मोहम्मद नाहिल नशवान को 1 करोड़ रुपये का डोमेस्टिक जॉब ऑफर मिला है. वहीं , दूसरी तरफ इसी प्लेसमेंट सीजन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) के छात्र नारायण त्यागी ने 1.27 करोड़ रुपये का ऑफर हासिल किया है.

EEE छात्र को मिला 1 करोड़ रुपये का पैकेज

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) वारंगल के प्लेसमेंट 2025 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (EEE) ब्रांच के छात्र मोहम्मद नाहिल नशवान ने यह सफलता हासिल कर ली है. संस्थान की आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक, उन्हें 1 करोड़ रुपये का डोमेस्टिक जॉब ऑफर मिला. यह ऑफर इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पैकेज की चर्चा कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेकर होती है. हालांकि, इसी प्लेसमेंट सीजन में CSE ब्रांच के छात्र नारायण त्यागी को 1.27 करोड़ रुपये का डोमेस्टिक पैकेज मिला. यह संस्थान का अब तक का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज था.

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क्या कहते हैं प्लेसमेंट के आंकड़े?

संस्थान के प्लेसमेंट आंकड़ों के मुताबिक, 2025 के शुरुआती प्लेसमेंट सीजन में कई छात्रों को बड़े पैकेज मिले.

1 करोड़ रुपये- EEE के छात्र मोहम्मद नाहिल नशवान को ऑफर मिला.

70 लाख रुपये से ज्यादा- 6 छात्रों को ऑफर मिले.

50 लाख रुपये से ज्यादा- 34 छात्रों को ऑफर मिले.

30 लाख रुपये से ज्यादा- 125 छात्रों को ऑफर मिले.

25 लाख रुपये से ज्यादा- 163 छात्रों को ऑफर मिले.

20 लाख रुपये से ज्यादा- 200 से ज्यादा छात्रों को ऑफर मिले.

शुरुआती प्लेसमेंट में 200 से ज्यादा ऑफर

NIT वारंगल की नवंबर 2025 की प्रेस रिलीज के अनुसार, प्लेसमेंट सीजन के शुरुआती दो महीनों में 200 से ज्यादा छात्रों को 20 लाख रुपये से अधिक के पैकेज मिले थे. वहीं, 163 छात्रों को 25 लाख रुपये से ज्यादा और 125 छात्रों को 30 लाख रुपये से अधिक के ऑफर मिले. इसके अलावा, 34 छात्रों को 50 लाख रुपये से ज्यादा के पैकेज मिले थे.

NIT वारंगल में किन ब्रांचों में हैं करियर के अवसर?

NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस के अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचों के छात्रों के लिए भी अच्छे करियर अवसर सामने आए हैं. EEE की पढ़ाई करने वाले छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड सिस्टम और दूसरे तकनीकी क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं.

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