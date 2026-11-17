सबा कमर पाकिस्तानी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. सबा का लॉलीवुड में बड़ा नाम है. वो वहां की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. लेकिन इन दिनों सबा कमर अपनी फिल्म या सीरियल के लिए नहीं, बल्कि अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.

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शादी कर रहीं सबा कमर?

सबा कमर 42 की साल की हैं. लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं रचाई है. हर किसी को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच सबा कमर की शादी को लेकर पाकिस्तानी गलियारों में जोरों-शोरों से चर्चे शुरू हो गई है.

दरअसल, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर महाद अली फैजान ने एक वीडियो शेयर करके ये दावा किया कि सबा कमर दिसंबर में शादी करने जा रही हैं. इस बात ने फैंस को खुश कर दिया. लेकिन क्या वाकई एक्ट्रेस शादी कर रही हैं? अब सबा कमर ने खुद अपनी शादी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है.

सबा कमर ने शादी पर क्या कहा?

सबा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी शादी की खबरों पर मजेदार रिएक्शन दिया है. सबा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- ओ भाई, ये अफवाहें कौन फैला रहा है कि मैं दिसंबर में शादी कर रही हूं? सच कहूं तो मैं काम में इतनी बिजी हूं कि घर जाने का भी मुश्किल से टाइम मिलता है, ढंग की नींद लेना तो दूर की बात है.

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सबा ने आगे लिखा- लेकिन अच्छा, अगर शादी हो रही है, तो मुझे भी जरूर इनवाइट करना, क्योंकि मुझे तो अभी तक अपनी खुद की शादी का कार्ड भी नहीं मिला है.

सबा कमर के जवाब ने ये क्लियर कर दिया है कि एक्ट्रेस का अभी शादी का कोई प्लान नहीं है. सबा कमर की बात करें तो वो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. सबा ने 'घबराना नहीं है' और 'कमली' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों की वाहवाही लूटी है. उनके टेलीविजन शो में 'बागी', 'चीख', 'फ्रॉड', 'मिसेज एंड मिस्टर शमीम', 'सीरियल किलर', 'केस नंबर 9' शामिल हैं.

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