गाजियाबाद में AQI खतरनाक, तीन दिन से देश में सबसे प्रदूषित जिलों में शामिल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. गाजियाबाद पिछले तीन दिनों से देश के पांच सबसे प्रदूषित जिलों में शामिल रहा है. 12 नवंबर को AQI यानी एक्यूआई 338 रहा, जिससे शहर पांचवें स्थान पर था.

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13 नवंबर को यह बढ़कर 368 हो गया और शहर तीसरे स्थान पर पहुंच गया. 14 नवंबर को एक्यूआई 352 दर्ज किया गया, जिससे गाजियाबाद चौथे सबसे प्रदूषित जिले की श्रेणी में आ गया. एक्यूआई 300 से ऊपर होने पर हवा को ‘बहुत खराब’ या ‘खतरनाक’ माना जाता है. इस स्तर पर सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, गले में खराश और अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

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बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए यह स्थिति और भी जोखिम भरी है. वसुंधरा के निवासी देवेंद्र तोमर ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि ग्रैप-3 के नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा. उन्होंने बताया कि वसुंधरा के सेक्टर 14 और 15 तथा इंदिरापुरम के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं. पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई मिट्टी सड़कों के किनारे पड़ी है, जिससे धूल उड़कर प्रदूषण बढ़ा रही है.

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लोगों की शिकायतें और निगरानी स्टेशन का मुद्दा

ट्रांसहिंडन क्षेत्र के निवासी संदीप गुप्ता ने जिलाधिकारी और नगर निगम को एक्स पर टैग कर प्रदूषण की ओर ध्यान दिलाया. एक अन्य निवासी अभिनाव सिंह का आरोप है कि जब प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है तो वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं. इंदिरापुरम स्थित स्टेशन में दो दिन पहले तकनीकी खराबी आने की शिकायत भी सामने आई, जब उस इलाके में प्रदूषण काफी अधिक बताया जा रहा था.

हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी. गोविंदपुरम, लोनी, न्यू तहसील लोनी, संजय नगर, वसुंधरा और वेव सिटी जैसे क्षेत्रों में निगरानी बोर्डों पर उच्च प्रदूषण स्तर दर्ज किए गए. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि GRAP-3 नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिलीं और विभाग ने कार्रवाई की.

बोर्ड की ओर से गठित टीम सभी क्षेत्रों की निगरानी कर रही है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके. जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंडार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिगड़ती हवा को देखते हुए सावधानी बरती जाए. बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के अनुसार GRAP-3 लागू होने के बाद जिले के स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया है.

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समस्या के कारण और समाधान की जरूरत

गाजियाबाद में प्रदूषण का मुख्य कारण निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, कचरे का निपटान ढंग से नहीं होना, वाहनों का धुआं और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला प्रदूषण माना जाता है. GRAP-3 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी और अन्य सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कमजोर दिख रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ नियम लागू करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि निरंतर निगरानी, सफाई अभियान और लोगों की भागीदारी जरूरी है. लंबे समय तक इतने ऊंचे प्रदूषण स्तर रहने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ पड़ेगा. गाजियाबाद की यह स्थिति दिल्ली-एनसीआर के व्यापक प्रदूषण संकट का हिस्सा है. प्रशासन को शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा और प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके.

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