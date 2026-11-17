यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार 16 नवंबर 2026 को भारतीय समय लगभग 2:41 बजे इंडोनेशिया के तुआल शहर से करीब 148-151 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया. इसका केंद्र बैंडा सागर में स्थित था.

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प्रारंभिक आंकड़ों में गहराई 35 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि बाद में आंकड़ों में यह लगभग 68 किलोमीटर दर्ज हुई. यह मध्यम से मजबूत श्रेणी का भूकंप था, लेकिन समुद्र में होने और पर्याप्त गहराई के कारण सतह पर प्रभाव सीमित रहा.

USGS के पेजर सिस्टम ने इसे ग्रीन अलर्ट दिया है. इससे जान-माल के नुकसान की संभावना बहुत कम बताई गई. शेकमैप के अनुसार अधिकतम तीव्रता मॉडरेट (वी) स्तर की रही. आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम कंपन महसूस हुई.

इंडोनेशियाई एजेंसी बीएमकेजी ने भी इसी घटना को अलग आंकड़ों के साथ दर्ज किया और सुनामी का खतरा खारिज कर दिया. अब तक बड़े नुकसान या हताहतों की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है. क्षेत्र में कुछ लोगों ने कंपन महसूस किया, लेकिन संरचनात्मक क्षति नगण्य प्रतीत होती है.

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यह इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं. बैंडा सागर के नीचे प्लेटों की हलचल से अक्सर भूकंप आते रहते हैं. इस बार का भूकंप मध्यवर्ती गहराई वाला था, जिससे ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर ही खत्म हो गया. हालांकि इस घटना से बड़े खतरे की आशंका नहीं है, फिर भी क्षेत्र की भूकंपीय सक्रियता को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों द्वारा निगरानी जारी रखी जा रही है.

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