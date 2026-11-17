फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज क्वाड के मंच पर एक साथ नजर आएंगे. इसके साथ ही आज मनीला में आसियान (ASEAN) और ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं.

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पीएम मोदी ने आसियान समिट को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया कई संकटों से गुजरी है और ऐसे में विश्व को शांति और स्थिरता की जरूरत है. उन्होंने कहा, हमारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प भी जिससे हम आपसी भागीदारी को नई दिशा दे सकते हैं.

अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के इस समूह (क्वाड) की ये बैठक डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहली होगी. ये बैठक इस समूह के पिछले सम्मेलन के दो साल बाद हो रही है, जिसे उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन अपनी विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि मानते थे.

ये बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में होने वाले एपेक (APEC) सम्मेलन से ठीक पहले हो रही है. जिनपिंग पहले भी क्वाड पर बीजिंग को घेरने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे हैं. हालांकि, क्वाड के सदस्य देशों ने हमेशा कहा है कि ये ग्रुप किसी एक देश के खिलाफ नहीं है.

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मनीला के खालसा दीवान गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी

फिलीपींस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला स्थित खालसा दीवान गुरुद्वारे का भी दौरा किया. यहां उन्होंने ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और स्थानीय सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की.

चीन में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन से मिल सकते हैं ट्रंप

ट्रंप सोमवार को वॉशिंगटन से अपने एशिया दौरे के लिए रवाना हुए थे. मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज से एयर फोर्स वन विमान में उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भी मौजूद रहे.

फिलीपींस रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि फिलीपींस के बाद वो चीन जाएंगे, जहां उनकी उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात हो सकती है. ट्रंप ने कहा कि किम के साथ ये संभावित बैठक चीन में होगी और ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें: मनीला में ट्रेड डील, शेन्जेन में परमाणु वार्ता... ट्रंप का एशिया दौरा, पुतिन-जिनपिंग संग करेंगे त्रिपक्षीय वार्ता

इसके अलावा, ट्रंप ने बताया कि इस दौरान वो जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में यूक्रेन में जारी रूस के युद्ध, परमाणु अप्रसार और ईरान के साथ चल रहे युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

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