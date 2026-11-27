जम्मू-कश्मीर में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है. घाटी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है. दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पारा गिरकर माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो दिए गए आंकड़ों में सबसे कम है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.0 डिग्री और पहलगाम-काजीगुंड सहित कई इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है. इसका असर लोगों की दिनचर्या, खेती और पानी की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है.

और पढ़ें

हालांकि, कश्मीर में तापमान गिरने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली-NCR में भी उसी अनुपात में ठंड बढ़ जाएगी. दोनों क्षेत्रों के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ, हवाओं की दिशा, बादलों की स्थिति और स्थानीय तापमान जैसी अलग-अलग मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है.

यह भी पढ़ें: देश में दो तरह का मौसम... कश्मीर में बर्फ, तमिलनाडु-केरल में बारिश, 4 दिन में बढ़ेगी ठंड

उपलब्ध तापमान आंकड़ों के मुताबिक, शोपियां में न्यूनतम तापमान माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पुलवामा में माइनस 3.4 डिग्री, कुलगाम के खुडवानी में माइनस 3.0 डिग्री, अनंतनाग में माइनस 2.7 डिग्री, काजीगुंड में माइनस 2.4 डिग्री और श्रीनगर में माइनस 2.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

इन आंकड़ों से साफ है कि घाटी के दक्षिणी हिस्सों में ठंड का प्रभाव अधिक है. तापमान शून्य से नीचे जाने पर खुले स्थानों पर ओस जमकर पाले (Frost) का रूप ले सकती है. इसका असर खेतों में खड़ी फसलों, बागवानी और पेड़-पौधों पर पड़ सकता है. पानी की पाइपलाइन और खुले जलस्रोतों में भी जमाव की समस्या पैदा हो सकती है.

Advertisement

कश्मीर में इतनी ठंड क्यों पड़ रही है?

कश्मीर में सर्दियों के दौरान तापमान गिरने के पीछे कई भौगोलिक और मौसमी कारण हैं. घाटी चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है. रात में आसमान साफ रहने पर धरती दिन में जमा की गई गर्मी तेजी से अंतरिक्ष में छोड़ती है. मौसम विज्ञान में इसे Radiative Cooling कहा जाता है.

जब हवा में नमी कम हो, बादल न हों और हवाएं कमजोर हों, तब जमीन के पास की हवा तेजी से ठंडी होती है. घाटी की भौगोलिक बनावट के कारण ठंडी और भारी हवा निचले इलाकों में जमा हो जाती है. इसे Cold Air Pooling कहते हैं. यही वजह है कि शोपियां, पुलवामा और दूसरे निचले इलाकों में तापमान काफी नीचे जा सकता है.

इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की स्थिति भी महत्वपूर्ण है. पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाली मौसमी प्रणाली है, जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी लाती है. इसके गुजरने के बाद आसमान साफ होने और ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से रात का तापमान तेजी से गिर सकता है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, राजस्थान-गुजरात-महाराष्ट्र में सूखा... दक्षिण और पूर्व में होगी बारिश

दिल्ली-NCR में कितनी बढ़ेगी ठंड?

कश्मीर में तापमान माइनस 4 डिग्री तक पहुंचने का दिल्ली-NCR पर सीधा असर नहीं पड़ता. दोनों क्षेत्रों की मौसमी परिस्थितियां अलग हैं. हालांकि, उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में चलने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों के तापमान को प्रभावित कर सकती हैं.

Advertisement

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 27 नवंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह कुछ स्थानों पर धुंध और हल्का कोहरा छा सकता है. 28 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना भी जताई गई है.

इस सवाल को समझने के लिए हवाओं की दिशा और मौसम प्रणालियों को समझना जरूरी है. हिमालय में ठंड बढ़ने के बाद उत्तर-पश्चिमी हवाएं मैदानी क्षेत्रों की ओर आ सकती हैं. ये हवाएं अपने साथ ठंडी हवा लाती हैं, जिससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात और सुबह का तापमान प्रभावित हो सकता है.

लेकिन दिल्ली में शीतलहर घोषित होने के लिए केवल कश्मीर में तापमान गिरना पर्याप्त नहीं है. IMD के अनुसार, शीतलहर की घोषणा मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान और सामान्य तापमान से उसके अंतर के आधार पर होती है. इसलिए कश्मीर में माइनस तापमान होने के बावजूद दिल्ली में सामान्य सर्दी रह सकती है.

मौसम विभाग के 26 नवंबर के पूर्वानुमान में 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट की संभावना जताई गई है. हालांकि, इस अवधि में देश के किसी हिस्से में शीतलहर की संभावना नहीं बताई गई है. पश्चिमी हिमालय में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत में किसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की संभावना नहीं है.

Advertisement

कोहरा, प्रदूषण और आम लोगों पर क्या होगा असर?

दिल्ली-NCR में सर्दी बढ़ने के साथ सुबह के समय कोहरा और धुंध यातायात को प्रभावित कर सकते हैं. कम दृश्यता के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात में परेशानी हो सकती है. वहीं, ठंडी और स्थिर हवा प्रदूषकों को जमीन के नजदीक रोकने में मदद कर सकती है. इससे प्रदूषण की समस्या गंभीर हो सकती है, हालांकि इसका स्तर हवा की गति, मिक्सिंग हाइट और स्थानीय उत्सर्जन पर भी निर्भर करेगा.

फिलहाल उपलब्ध पूर्वानुमान के आधार पर दिल्ली-NCR में सुबह और रात की ठंड बढ़ने तथा कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. लेकिन कश्मीर की मौजूदा ठंड को दिल्ली में तत्काल शीतलहर आने का संकेत मानना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा.

---- समाप्त ----