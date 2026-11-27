राजस्थान के अलवर से करीब तीन महीने पहले लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने झालावाड़ के भवानीमंडी से बरामद किया है. इस मामले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दो युवकों को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने पहले आरोपी को अक्टूबर में पकड़ा था, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी 25 नवंबर को हुई. दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

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एसपी सुधीर चौधरी के मुताबिक, 24 सितंबर 2026 को अलवर के अखैपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिता ने बताया कि बेटी 10 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे बिना किसी को बताए घर से चली गई थी. इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी मदद से नाबालिग की लोकेशन गुजरात के मुंद्रा में मिली. पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका.

मथुरा से भवानीमंडी तक पहुंची पुलिस की जांच

जांच के दौरान पुलिस को उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी 23 साल के मारूफ के मथुरा में होने की जानकारी मिली. पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की और मामले में गिरफ्तार कर लिया. 25 अक्टूबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

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इसके बाद पुलिस को नाबालिग के झालावाड़ जिले के भवानीमंडी में होने की सूचना मिली. 23 नवंबर को टीम ने पचपहाड़ की इंद्रा कॉलोनी, वार्ड-15 से उसे बरामद कर बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया.

पुलिस के मुताबिक, बालिका के बयानों के आधार पर भवानीमंडी निवासी 26 साल के प्रदीप को गिरफ्तार किया गया. उसे 25 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

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