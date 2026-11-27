फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है. पहले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई और अब इसके OTT प्रीमियर को लेकर फिल्म सुर्खियों में है. लेकिन इसी बीच फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच अनबन की खबरों ने भी खूब जोर पकड़ा था. दरअसल, फिल्म के मेकर्स की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में साफ किया गया था कि फिल्म की PR, मार्केटिंग और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों को संभालने का अधिकार सिर्फ डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और नम्रता सिंह के पास है.

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इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि फिल्म के बाकी प्रोड्यूसर्स के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. अब इन तमाम अटकलों पर प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने चुप्पी तोड़ दी है.

प्रोड्यूसर्स के बीच नहीं है कोई बड़ी दरार

बता दें कि 'हनुमान अंश' को अनूप्रिया नागर, विशाल चतुर्वेदी, रागिनी सोना और नम्रता सिंह ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. गोवा में चल रहे IFFI के 57वें एडिशन के दौरान स्क्रीन से बातचीत में रागिनी ने प्रोड्यूसर्स के बीच चल रही अनबन की अफवाहों पर खुलकर बात की.

उन्होंने कहा, "हम कभी पब्लिक में आकर इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स लोगों को चर्चा करने के लिए विवाद परोसने नहीं जाते. कभी-कभी कुछ लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन हम सब साथ हैं. हम साथ मिलकर हर चीज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं. यह अपने आप में बताता है कि हम एक साथ हैं."

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'हनुमान अंश 2' और तीसरे पार्ट की भी है तैयारी?

रागिनी ने यह भी साफ कर दिया कि प्रोड्यूसर्स के बीच मतभेद का फिल्म के सीक्वल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया कि पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट का फैसला कर लिया था.

रागिनी के मुताबिक, "जब हम 'हनुमान अंश 1' की शूटिंग कर रहे थे, तभी बतौर प्रोड्यूसर्स हमने तय कर लिया था कि इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे. नीम करोली बाबा की कहानियां इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें एक ही फिल्म में समेटना मुमकिन नहीं है. हमने कम से कम तीन पार्ट बनाने के बारे में सोचा था. हो सकता है कि हम दो या तीन पार्ट बनाएं. पहली फिल्म बनाने में हमारा काफी समय चला गया, इसलिए अभी तक दूसरे पार्ट पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिल पाया है."

बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ने मचाया था धमाल

फिल्म की बात करें तो विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी 'हनुमान अंश' ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रफ्तार नहीं पकड़ी थी. पहले दो हफ्तों तक फिल्म की कमाई थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसके बाद दर्शकों के बीच इसका क्रेज बढ़ता गया. फिल्म ने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी और फिर सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ ऑक्यूपेंसी दर्ज की. आखिरकार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 453 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया.

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फिल्म में शोभिनाव सत्या लीड रोल में नजर आई थीं. वहीं चंदन के आनंद, निखिल दुबे, उदयसिंह राजपूत, पूर्णिमा तिवारी और मनीष चौधरी ने अहम सपोर्टिंग किरदार निभाए थे.

इस दिन OTT पर रिलीज होगी फिल्म

थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब 'हनुमान अंश' OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म 27 नवंबर से Sony LIV पर स्ट्रीम होगी. ऐसे में जिन दर्शकों ने इसे सिनेमाघरों में नहीं देखा था, उनके लिए अब घर बैठे इस फिल्म को देखने का मौका होगा.

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