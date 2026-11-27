बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा जारी किए गए 'जन-मन का मेनिफेस्टो' को चुनावी छल बताते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए सपा की नीतियों और उनके पीडीए (PDA) फॉर्मूले की आलोचना की. मायावती के अनुसार, सपा का यह घोषणापत्र हवाहवाई है, क्योंकि पार्टी का स्वभाव गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के वास्तविक हितों के विरुद्ध और धन्नासेठ-समर्थक रहा है. उन्होंने लोगों को सपा के इन वादों और दावों से सावधान रहने की सलाह दी है.

और पढ़ें

सपा के मेनिफेस्टो को बताया 'धन-मन वादी' और धन्नासेठ-समर्थक

मायावती ने अपने बयान में कहा कि सपा का यह 'प्रण-पत्र' कहावत 'थोथा चना बाजे घना' को चरितार्थ करता है. उन्होंने राज्यसभा के हालिया चुनाव का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि सपा ने पीडीए को प्रश्रय देने के बजाय बड़े धन्नासेठ को प्राथमिकता दी. बसपा प्रमुख के मुताबिक, इससे साबित होता है कि उनका मेनिफेस्टो 'धन-मन वादी' है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सपा चुनाव मैदान में भी धनी और बाहुबली लोगों को ही उतारेगी, जो जनहित के बजाय अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं.

'हर हाथ को काम' और 'कानून का राज' को बताया बसपा का सिद्धांत

बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा की ऐसी नीतियों से प्रदेश की गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और पलायन जैसी गंभीर समस्याएं कभी दूर नहीं हो पाएंगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि 'हर हाथ को काम' और 'कानून द्वारा कानून का राज' विशुद्ध रूप से बसपा की नीति और सिद्धांत हैं. मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक रही बसपा की चारों सरकारों में इस सर्वजन-हितैषी एजेंडे पर पूरी ईमानदारी से अमल करके दिखाया गया है, जो सपा, कांग्रेस और भाजपा जैसी विरोधी पार्टियों के बस की बात नहीं है.

Advertisement

आरक्षण विरोधी रवैये और दंगों के आरोपों को भी किया याद

अपने पोस्ट के अंत में मायावती ने सपा के पिछले कार्यकालों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जनता सपा के दामन पर लगे एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण विरोधी रवैये तथा यूपी को जातिवादी द्वेष और दंगा-युक्त प्रदेश बनाने जैसे धब्बों को भला कैसे भुला पाएगी. मायावती ने कुल मिलाकर सपा की बातों, वादों और घोषणाओं को चुनावी छलावा करार देते हुए आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है.

---- समाप्त ----