पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, राजस्थान-गुजरात-महाराष्ट्र में सूखा... दक्षिण और पूर्व में होगी बारिश

नवंबर के दूसरे हफ्ते में देश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली लो-प्रेशर एरिया के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और तूफानी हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग के ताजा आकलन के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13 नवंबर तक बिखरी से काफी व्यापक बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

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कश्मीर घाटी में 12 नवंबर को अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी का अलर्ट है. वहीं दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर के आसपास निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है जो 14 को अच्छी तरह चिह्नित निम्न दबाव और 15 नवंबर को डिप्रेशन में बदल सकता है. यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और तटीय इलाकों में बारिश बढ़ाएगा.

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जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 11 नवंबर को तथा 14-15 नवंबर के दौरान अलग-अलग से बिखरी बारिश संभव है. 12 और 13 नवंबर को यहां काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश में 11 से 14 नवंबर तक और उत्तराखंड में 12 से 14 नवंबर तक अलग-अलग से बिखरी बारिश हो सकती है. पंजाब में 12-13 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना है.

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12-13 नवंबर को जम्मू-कश्मीर समेत पूरे क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर तूफान, बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं जो कभी-कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. हिमाचल में भी इन दिनों तूफान और बिजली की आशंका है. 12 नवंबर को जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सड़कें प्रभावित हो सकती हैं इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 से 17 नवंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने वाली है. 11 से 14 नवंबर के दौरान यहां अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश संभव है. झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में 11 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है.

गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 11-12 नवंबर को बारिश की संभावना है. बिहार में 11 नवंबर को तूफान, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं. अंडमान में 11-14 नवंबर के दौरान तेज हवाओं के साथ तूफानी मौसम रहेगा. पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय में 11-12 तथा 15-17 नवंबर को हल्की से बिखरी बारिश हो सकती है.

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 11-12 तथा 17 नवंबर को बारिश की संभावना है. 11 नवंबर को इन क्षेत्रों में तूफान और बिजली चमकने के साथ असम-मेघालय तथा नागालैंड-मणिपुर आदि में भारी बारिश हो सकती है. असम-मेघालय में ओलावृष्टि की भी आशंका है.

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दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सक्रिय मौसम

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 11-14 तथा 16-17 नवंबर को हल्की से बिखरी बारिश संभव है. 15 नवंबर को यहां काफी व्यापक बारिश हो सकती है. केरल और माहे में 11-15 नवंबर तक बारिश रहेगी जो 16-17 नवंबर को और बढ़ सकती है. लक्षद्वीप में पूरे हफ्ते बारिश की संभावना है.

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तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में 14-17 नवंबर को बारिश हो सकती है. 11-12 नवंबर को केरल, तमिलनाडु में तूफान और बिजली की आशंका है. तमिलनाडु में 11 नवंबर को भारी बारिश भी हो सकती है. बंगाल की खाड़ी का सिस्टम दक्षिण भारत के तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा इसलिए मछुआरों को सतर्क रहने की जरूरत है.

पश्चिम और मध्य भारत में साफ मौसम

पश्चिम और मध्य भारत में इस हफ्ते कोई खास मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत इन क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है. किसानों और आम लोगों के लिए यह राहत की बात है क्योंकि अन्य क्षेत्रों में बारिश और तूफानी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी.

कुल मिलाकर इस हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करेगा जबकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाकों में बारिश बढ़ाएगा. भारी बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह है. मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देकर सुरक्षित रहा जा सकता है.

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