शेयर बाजार को लेकर बड़ा टारगेट आया है, जो हर शेयर बाजार निवेशकों के चेहरे पर मुस्‍कान ला सकता है. दरअसल, जेपी मॉर्गन ने अपने लेटेस्‍ट नोट में कहा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ममें सुधार से निफ्टी 2027 के आखिर तक 29,000 तक पहुंच सकता है.

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जेपी मॉर्गन ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी, मजबूत कंज्यूमर डिमांड, मजबूत घरेलू क्रेडिट ग्रोथ और बढ़ते प्राइवेट कैपेक्स साइकिल भारतीय बाजार के लिए मजबूत फैक्‍टर के तौर पर काम करेंगे. जेपी मॉर्गन का बेस-केस टारगेट मामूली वैल्यूएशन डी-रेटिंग मानता है, जबकि इसका बुल-केस टारगेट 31,000 है. विदेशी ब्रोकरेज का अनुमान है कि कैलेंडर 2026 में MSCI इंडिया की कमाई में 12 प्रतिशत और कैलेंडर 2027 में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

जेपी मॉर्गन ने कहा कि अगर लॉन्‍ग-ओनल इन्‍वेस्‍टर्स निफ्टी में अपना एक्‍सपोजर बढ़ाते हैं तो घरेलू इक्विटी में करीब 100 अरब डॉलर का विदेशी इनफ्लो आ सकता है. जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट राजीव बत्रा और रुशित मेहता ने एक नोट में लिखा कि कमाई में बढ़ोतरी के मामले में AI-हैवी मार्केट से मुकाबला करने के बजाय, भारत उन इन्वेस्टर्स के लिए एक संभावित सेफ हेवन के तौर पर उभर रहा है जो AI में ज्‍यादा इन्वेस्ट करने या उसे कम करने की सोच रहे हैं.

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जेपी को इन सेक्‍टर में दिख रही ग्रोथ

ब्लूमबर्ग ने ब्रोकरेज को बताया कि हाई वैल्यूएशन, घरेलू पॉलिसी की दिक्कतें और ग्लोबल अनिश्चितताएं आगे के फायदे को रोक सकती हैं, जिससे सेलेक्टिव अप्रोच की जरूरत और बढ़ जाती है. जेपी मॉर्गन एक्सपोर्टर्स और क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक्स के बजाय डोमेस्टिक साइक्लिकल्स को तरजीह देता है, जबकि वैल्यू में अंडरवेट बना हुआ है. यह फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थकेयर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ओवरवेट है, जबकि IT और मैटेरियल्स में अंडरवेट बना हुआ है.

कैसा है आज का मार्केट?

भारतीय शेयर बाजार में आज थोड़ा दबाव दिखाई दे रहा है, जिस कारण सेंसेक्‍स 328.93 अंक या 0.39% गिरकर 83,999.66 पर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी 68.70 अंक या 0.26 फीसदी गिरकर 25,815.90 पर कारोबार कर रहा है. वहीं बैंक निफ्टी 140 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है. बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 15 शेयर तेजी पर और 15 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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