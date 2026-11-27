परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान उनकी DMK के कुछ सांसदों से बातचीत हुई थी. मनोज कुमार के मुताबिक, जब उन्होंने परिसीमन बिल पर पार्टी का रुख पूछा तो सांसदों ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ वे सरकार का समर्थन कर सकते हैं.

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हालांकि, मनोज कुमार ने कहा कि उन्हें उन शर्तों की सटीक जानकारी याद नहीं है. उन्होंने इसे अपने लिए हैरान करने वाला बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि DMK कभी इस बिल का समर्थन नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक इंतजार करना होगा और पार्टी का अंतिम फैसला उसके शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा.

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वहीं, DMK प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि पार्टी ने पहले वाले परिसीमन बिल का विरोध किया था, लेकिन नए बिल को देखने के बाद ही फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि सरकार ने नए बिल में क्या बदलाव किए हैं और क्या इससे राज्यों के हित प्रभावित होंगे. अगर नए बिल में राज्यों की चिंताओं और उनके सुझावों को जगह दी गई होगी, तो पार्टी उस पर विचार कर सकती है.

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30 नवंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र

दरअसल, संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक समीकरण चर्चा में हैं. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को बुलाने को कहा है. जरूरी सरकारी कामकाज के बाद सत्र 3 दिसंबर तक खत्म हो सकता है. हालांकि, विशेष सत्र का एजेंडा अभी घोषित नहीं किया गया है.

इस बीच अटकलें हैं कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर अपना विधायी प्रयास फिर शुरू कर सकती है. अप्रैल में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था. 17 अप्रैल को इस पर हुई वोटिंग में 298 सांसदों ने समर्थन और 230 ने विरोध किया था. कुल 528 वोट पड़े थे, जबकि बिल पारित कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी. सरकार 54 वोट से पीछे रह गई थी.

लोकसभा में वोटों का गणित कितना अहम?

लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से तीन खाली हैं. स्पीकर को छोड़कर सभी 539 सांसद वोट करें तो संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत के तहत 360 वोट चाहिए होंगे. NDA के पास सहयोगियों समेत 298 सांसद हैं. शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल को जोड़ने पर यह संख्या 299 होती है. तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों का समर्थन मिलने पर आंकड़ा 319 तक पहुंच सकता है.

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अगर DMK के 22, शरद पवार की NCP के 8 और YSR कांग्रेस के 4 सांसद भी समर्थन करें तो यह संख्या 353 हो सकती है. यानी 529 या उससे कम सांसदों के वोट करने पर सरकार दो-तिहाई बहुमत हासिल कर सकती है. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मौजूद होकर वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी है.

अप्रैल में पेश किए गए विधेयक में लोकसभा का आकार बढ़ाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव था. इसके लिए नए परिसीमन की प्रक्रिया से इसे जोड़ा गया था. फिलहाल सभी की नजरें 30 नवंबर से शुरू होने वाली संसदीय कार्यवाही और DMK समेत दूसरे दलों के अंतिम रुख पर हैं.

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