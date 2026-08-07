Chuhon Se Jude Shagun Apshagun: घर में बार-बार दिख रहे हैं चूहे? संभल जाएं, मिल रहा ये बड़ा संकेत

Shubh-Ashubh Sanket: ज्योतिष शास्त्र में हर छोटे-बड़े जीव-जंतु से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत विस्तार से बताए गए हैं. हमारे आसपास दिखने वाले जीव-जंतुओं का व्यवहार हमारे भविष्य की कई घटनाओं का पहले से ही इशारा कर देता है. हिंदू धर्म में चूहे को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वाहन यानी सवारी माना गया है, इसलिए धार्मिक रूप से इसका विशेष स्थान है. हालांकि, शकुन शास्त्र के दृष्टिकोण से घर में चूहों का अचानक आना, उनकी हरकतें, उनकी संख्या हमारे जीवन पर गहरा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है. आइए जानते हैं कि चूहों से जुड़े कौन से संकेत आपके जीवन के लिए शुभ या अशुभ साबित हो सकते हैं.

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चूहों का घर में बिल बनाना और सामान कुतरना

सबसे पहले बात करते हैं चूहों द्वारा घर में बिल बनाने की. यदि घर के किसी मुख्य या गुप्त कोने में चूहे लगातार अपना स्थायी बिल बनाकर रहने लगें, तो शकुन शास्त्र के अनुसार इसे बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह इस बात का इशारा हो सकता है कि आपके विरोधी या छिपे हुए शत्रु ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, वो आपके खिलाफ कोई गुप्त साजिश रच रहे हैं. ऐसे समय में आपको अपने कार्यक्षेत्र, कामकाज और आपसी रिश्तों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत होती है.

इसके अलावा, अगर चूहे घर में रखे जरूरी कागजात, कीमती दस्तावेज, पैसे, पुस्तकें या पहनने वाले महत्वपूर्ण कपड़े कुतर देते हैं, तो यह निकट भविष्य में किसी बड़े आर्थिक संकट या किसी अनचाही बुरी खबर के मिलने की ओर इशारा करता है. कई बार यह घर में आने वाले बड़े वित्तीय नुकसान का भी संकेत होता है.

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चूहों की संख्या में अचानक वृद्धि

घर में चूहों की संख्या में अचानक होने वाली बढ़ोतरी भी चिंता का विषय है. सामान्य रूप से एक-दो चूहों का आना-जाना आम बात है, लेकिन अगर अचानक से चूहों की फौज बढ़ने लगे, वे हर कमरे में उत्पात मचाने लगें, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता के बढ़ने का बड़ा संकेत माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह किसी बड़े व्यावसायिक घाटे की आशंका भी बताता है.

घर में छछूंदर का दिखना बेहद शुभ

इसके विपरीत, चूहे की ही प्रजाति से जुड़ी छछूंदर का घर में आना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है. शकुन शास्त्र के अनुसार, यदि आपके घर में अचानक छछूंदर नजर आने लगे, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने वाली है. मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं.

चूहों से जुड़ी समस्याओं के धार्मिक उपाय

चूहों से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए. चूंकि चूहे भगवान गणेश के वाहन माने जाते हैं, इसलिए इन्हें मारना या इन्हें गंभीर रूप से चोट पहुँचाना बहुत अशुभ माना गया हैय यदि घर में चूहों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्हें जान से मारने के बजाय किसी पिंजरे में पकड़कर सुरक्षित रूप से किसी दूर स्थान या मंदिर के पास खुले में छोड़ देना चाहिए ताकि उनका अशुभ प्रभाव टल सके और धर्म का पालन भी हो सके.

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