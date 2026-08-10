scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि से इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू! घर में लगेगा धन का अंबार

Sawan Shivratri 2026: 11 अगस्त का सावन शिवरात्रि है. ज्योतिषविदों का कहना है कि सावन शिवरात्रि के दिन चार राशियों पर महादेव की विशेष कृपा होने वाली है. बहुत जल्द इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं.

Advertisement
X
इस साल शिवरात्रि का महापर्व चार राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. (Photo: ITG)
इस साल शिवरात्रि का महापर्व चार राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. (Photo: ITG)

11 अगस्त को सावन माह की शिवरात्रि है. इस दिन भोलेनाथ के भक्त शवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करेंगे. बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे और पूरे विधि-विधान से शिवजी का पूजन करेंगे. इस साल शिवरात्रि का महापर्व चार राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि इस दिन ग्रहों की चाल चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है. शिवरात्रि से चार राशियों के अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि का संबंध भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव से माना जाता है. इसलिए सावन का महीना इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है. धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. मानसिक तनाव कम होने और मन को शांति मिलने की संभावना है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में भी खुशियों का माहौल देखने को मिल सकता है.

कर्क राशि
कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रदेव हैं. ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की विशेष कृपा इस राशि पर बनी रहने की मान्यता है. करियर और व्यापार में अनुकूल परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. आमदनी बढ़ने के साथ नए लाभ के अवसर भी बन सकते हैं. इस दौरान किया गया निवेश भविष्य में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Sawan Shivratri 2026
सावन की शिवरात्रि कल, भूलकर भी ना करें ये 7 गलतियां
Second Monday of the holy Sawan month sees large temple gatherings
सावन महीने का दूसरे सोमवार पर शिवालयों पर उमड़ी भक्तों की भीड़
मुजफ्फरनगर में कार पर सवार भोलेनाथ चर्चा का विषय है (Photo: ITG)
अनोखी कांवड़: 5 करोड़ वाली McLaren में सवार होकर निकले भोलेनाथ!
kanwar yatra sawan month beautiful Tableau
हरिद्वार में कांवड़ियों का जोश, कांवड़ के साथ दिखी भक्तों की आस्था
व्रत में बनाएं समा चावल का स्वादिष्ट चीला (Photo-ITG)
व्रत में बनाकर खाएं समा के चावल का क्रिस्पी चीला, रेसिपी है आसान
Advertisement

मकर राशि
मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जिन्हें भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है. इसलिए सावन का महीना इस राशि के लिए शुभ संभावनाएं लेकर आ सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और धन प्राप्ति के नए अवसर बन सकते हैं. नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सावन में इस राशि पर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद बना रह सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. पहले किए गए निवेश से अपेक्षा के अनुरूप लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. संपत्ति या कीमती वस्तुओं में निवेश लाभकारी साबित हो सकता है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता और समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पति को लेकर सड़क पर भिड़ीं दो पत्नियां, कोई खींचती रही तो कोई जान देने पर अड़ी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा |
    मेडिकल कॉलेज में लड़के को पीटता दिखा पुलिसकर्मी, VIDEO से मचा हड़कंप |
    Kathiyawadi Baingan Recipe: बेसन और सौंफ के खास तड़के से बनाएं गुजरात का फेमस काठियावाड़ी बैंगन, चावल के साथ लगेगा बहुत टेस्टी |
    पिता ने होटल रूम में किया दो मासूम बेटियों का कत्ल, अपना भी गला काटा, पत्नी पर था शक |
    स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर आया राहुल गांधी का सिटिंग प्लान, पहले हो चुका है विवाद |
    अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ी |
    80 की स्पीड में दौड़ाई स्कूटी, गिरीं फिर भी नहीं छोड़ा... Gen-Z जुड़वां बहनों ने मोबाइल लुटेरे में मारे थप्पड़ ही थप्पड़, IPS अफसर भी हुए बहादुरी के कायल |
    क्या यूपी में होने वाला है जेन-Z प्रोटेस्ट? पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ बनाया जस्टिस मोर्चा |
    फैक्ट चेक: सीएम योगी से रहम की गुहार लगाते अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का ये वीडियो पुराना है |
    Ghaziabad Kanwar: 50 लीटर गंगाजल और कंधे पर नानी, दिखी अनोखी आस्था
    Advertisement