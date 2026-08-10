Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि से इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू! घर में लगेगा धन का अंबार

11 अगस्त को सावन माह की शिवरात्रि है. इस दिन भोलेनाथ के भक्त शवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करेंगे. बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे और पूरे विधि-विधान से शिवजी का पूजन करेंगे. इस साल शिवरात्रि का महापर्व चार राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि इस दिन ग्रहों की चाल चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है. शिवरात्रि से चार राशियों के अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि का संबंध भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव से माना जाता है. इसलिए सावन का महीना इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है. धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. मानसिक तनाव कम होने और मन को शांति मिलने की संभावना है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में भी खुशियों का माहौल देखने को मिल सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रदेव हैं. ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की विशेष कृपा इस राशि पर बनी रहने की मान्यता है. करियर और व्यापार में अनुकूल परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. आमदनी बढ़ने के साथ नए लाभ के अवसर भी बन सकते हैं. इस दौरान किया गया निवेश भविष्य में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस हो सकता है.

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मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जिन्हें भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है. इसलिए सावन का महीना इस राशि के लिए शुभ संभावनाएं लेकर आ सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और धन प्राप्ति के नए अवसर बन सकते हैं. नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सावन में इस राशि पर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद बना रह सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. पहले किए गए निवेश से अपेक्षा के अनुरूप लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. संपत्ति या कीमती वस्तुओं में निवेश लाभकारी साबित हो सकता है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता और समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं.

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