पति को लेकर सड़क पर भिड़ीं दो पत्नियां, कोई खींचती रही तो कोई जान देने पर अड़ी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार के कटिहार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. नगर थाना क्षेत्र के रोजितपुर मोहल्ले में सोमवार को पति और उसकी दो पत्नियों के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. सड़क पर पति को लेकर दोनों महिलाएं एक-दूसरे के सामने आ गईं. दोनों ही अपने पति विक्की रविदास पर अपना हक जता रही थीं और उसे अपने साथ ले जाना चाहती थीं. इस दौरान मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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काफी देर तक चले इस पूरे घटनाक्रम में कभी एक पत्नी पति को अपनी तरफ खींचती तो कभी दूसरी महिला उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती. आखिर में मोहल्ले के लोगों ने तीनों को समझा-बुझाकर शांत कराया. दरअसल, मनिहारी थाना क्षेत्र के कुमारीपुर निवासी विक्की रविदास की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले प्रियंका से हुई थी. लेकिन प्रियंका से शादी से करीब पांच वर्ष पहले से ही विक्की एक शादीशुदा महिला मुन्नी के संपर्क में था. मुन्नी छह बच्चों की मां बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, विक्की और मुन्नी के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी. विक्की शादी के बाद भी मुन्नी को अपने साथ रखने की जिद कर रहा था. इसी वजह से वह रोजगार और कमाई के बहाने कटिहार के रोजितपुर मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहने लगा. आरोप है कि वह इसी कमरे में मुन्नी से चोरी-छिपे मिलता था.

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पहली पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा

मुन्नी का कहना है कि इसी किराए के कमरे में दोनों ने शादी भी की थी. उसने बताया कि विक्की ने उसे शादी के लिए कहा था. शुरुआत में उसने यह कहते हुए मना किया था कि उसके पहले से पांच-छह बच्चे हैं और वह शादी नहीं करना चाहती. लेकिन मुन्नी के मुताबिक, विक्की ने शादी नहीं करने पर जान देने की बात कही. इसके बाद उसने यह शर्त रखी कि अगर विक्की उसे और उसके बच्चों को साथ रखेगा तो वह शादी के लिए तैयार है.

मुन्नी के मुताबिक, विक्की ने दोनों को साथ रखने की बात कही. इसके बाद दोनों ने कमरे में ही शादी कर ली और विक्की ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया. मुन्नी ने यह भी कहा कि उसके पास इस शादी का वीडियो मौजूद है. इधर, विक्की की पहली पत्नी प्रियंका को पति की गतिविधियों पर शक होने लगा. प्रियंका के मुताबिक, वह मोबाइल पर विक्की को किसी से लगातार बात करते देखती थी. पूछने पर विक्की इस बारे में कुछ नहीं बताता था. वह अपने काम और रोजगार के बारे में भी जानकारी नहीं देता था.

प्रियंका ने बताया कि एक दिन उसने विक्की का मोबाइल लिया और उसके ठेकेदार से जानकारी की. तब उसे पता चला कि विक्की ने रोजितपुर में एक कमरा किराए पर लिया है और वहां छह बच्चों की मां से बातचीत करता है. इसके बाद प्रियंका अपने पति का पीछा करते हुए उसके किराए के कमरे तक पहुंच गई.

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वहां प्रियंका ने विक्की को मुन्नी के साथ पकड़ लिया. इसके बाद मामला सड़क तक पहुंच गया और दोनों महिलाओं के बीच अपने पति को लेकर विवाद शुरू हो गया. इस दौरान प्रियंका बेहद भावुक नजर आई. कभी वह सड़क पर लेट जाती तो कभी ऑटो में बैठे विक्की के सामने अपना माथा टकराकर जान देने की बात कहती. वह रोते हुए अपने पति से लिपट जाती और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती रही.

दूसरी ओर मुन्नी भी विक्की पर अपना हक जताती रही. वह भी कभी विक्की को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती. इस दौरान विक्की दोनों महिलाओं का हाथ पकड़कर उन्हें साथ रखने की बात कहता रहा. प्रियंका किसी भी हालत में मुन्नी को अपने पति के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी. वह रोते हुए कहती रही कि वह अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ नहीं रख सकती. वह इस स्थिति से परेशान होकर अपनी जान देने तक की बात कहती रही.

वहीं, मुन्नी ने अपने पहले पति को लेकर भी अपनी परेशानी बताई. उसका कहना था कि उसका पहला पति पियक्कड़ है और उसके साथ मारपीट करता है. उसने बताया कि उसका पहला पति विनोद रविदास है और वह उसे घर से भी निकाल देता है. मुन्नी के मुताबिक, विक्की उससे करीब पांच साल से बात करता था. उसने बताया कि वह विक्की से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन विक्की लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बनाता रहा. बाद में दोनों ने किराए के कमरे में शादी कर ली.

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इस पूरे घटनाक्रम में विक्की भी दोनों महिलाओं को अपने साथ रखने की बात करता रहा. विक्की ने बताया कि उसकी पहली शादी प्रियंका से हुई है और उसने मुन्नी से भी किराए के कमरे में शादी की है. उसका कहना था कि वह दोनों पत्नियों को साथ लेकर घर जाना चाहता है.

रोजितपुर मोहल्ले में घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान कभी प्रियंका विक्की को अपनी तरफ खींचकर ले जाती तो कभी मुन्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर विक्की पर अपना दावा करते हुए उसे दूसरी तरफ खींचने लगती. सड़क पर चल रहे इस विवाद को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

दोनों महिलाओं के बीच अपने पति को लेकर चल रहे इस विवाद के बाद मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह तीनों को समझाया और मामला शांत कराया. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बाद रोजितपुर मोहल्ले में पति, दो पत्नियों और उनके बीच हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की चर्चा बनी हुई है. मामले में सबसे ज्यादा चर्चा विक्की के उस दावे की है, जिसमें वह दोनों महिलाओं को अपनी पत्नी बताते हुए दोनों को साथ रखने की बात कह रहा है.

हंगामा देखने के लिए सड़क पर जुटी भीड़

वहीं, पहली पत्नी प्रियंका दूसरी महिला को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. दूसरी ओर मुन्नी भी विक्की के साथ अपने रिश्ते और किराए के कमरे में हुई शादी का दावा कर रही है. इस तरह सड़क पर पति को लेकर दो महिलाओं के बीच चले इस पूरे विवाद ने इलाके में लोगों का ध्यान खींच लिया. काफी देर तक चले ड्रामे के बाद मोहल्ले के लोगों की समझाइश पर तीनों शांत हुए.



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