Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 अगस्त 2026: आज 11 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

11 अगस्त 2026 का पंचांग
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- आषाढ़
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी- अगस्त 11 04:54 AM- अगस्त 12 01:53 AM
नक्षत्र
पुनर्वसु- अगस्त 10 12:26 PM- अगस्त 11 10:09 AM
योग
सिद्धि- अगस्त 10 10:26 PM- अगस्त 11 06:51 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:48 AM
सूर्यास्त- 7:04 PM
चन्द्रोदय- 05:07 ए एम, अगस्त 12
चन्द्रास्त- 06:08 पी एम
अशुभ काल
राहू- 03:45 पी एम से 05:25 पी एम
यम गण्ड- 09:07 ए एम से 10:47 ए एम
कुलिक- 12:26 पी एम से 02:06 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:27 ए एम से 09:20 ए एम, 11:22 पी एम से 12:05 ए एम, अगस्त 12
वर्ज्यम्- 05:26 पी एम से 06:53 पी एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:06 PM- 12:57 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 AM- 05:17 AM