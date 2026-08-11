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आज 11 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: सावन शिवरात्रि पर कुंभ राशि वाले भगवान शिव का पाएंगे आशीर्वाद, ना करें ये एक गलती

Aaj ka Kumbh Rashifal 11 August 2026, Aquarius Horoscope Today: प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. संकोच का भाव रहेगा.

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aquarius horoscope
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लगन और मेहनत से कार्य गति बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज में उचित जगह पाएंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेन से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र में प्राथमिकता बनाए रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. रुटीन बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- प्रलोभन में आने से बचें. अतार्किक सौदेबाजी न करें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार के मामले दबावपूर्ण बने रहेंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तर्क बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पूर्ववत् बने रहेंगे. ठगों व धूर्ताें से दूरी बनाएं. आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखेंगे. योजनाएं सहज गति से आगे बढ़ेंगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च पर अंकुश रखें.

प्रेम मैत्री- अपनों से भावनात्मक संवाद बनाए रखें. भेंट वार्ता में दिखावे से बचेंगे. आत्मानियंत्रण बढ़ाएंगे. करीबियों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. संकोच का भाव रहेगा.

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स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बनाए रखें. सावधानी से काम लें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल पर जोर देंगे. जोखिम न उठाएं.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तथ्य पर फोकस रखें.

शुभ अंक : 2, 8 और 9

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शुभ रंग : गेंहुंआ

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