आज 11 अगस्त 2026 धनु राशिफल: कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे, व्यवहार में मधुरता रहेगी

आकस्मिक स्थितियां बनी रह सकती है. अपनों से सरप्राइज मिलना संभव है. धैर्य और विश्वास से उचित जगह बनाएंगे. व्यवहार में सहजता बढ़ाएंगे. व्यवस्था में विश्वास रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाएंगे. कामकाज में सहनशीलता बनाए रहेंगे. परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. धैर्य धर्म और सकारात्मकता बनाए रखें. संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार सामान्य बना रहेगा. अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. आवेश में नहीं आएंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. उतावली न दिखाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. आर्थिक प्रयास संतुलित रहेंगे. जरूरी सूचना मिलना संभव है. मितभाषी बने रहेंगे. पहल करने से बचेंगे. अनुशासन बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा. आपसी व्यवहार सकारात्मक बना रहेगा. अपनों के प्रस्तावों का सम्मान करेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यवहार में मधुरता रहेगी. प्रियजनों से भेंट होेगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. संवाद बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता पर जोर होगा. भेंट में सहज रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. उत्साह बनाए रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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