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आज 11 अगस्त 2026 मकर राशिफल: मित्रों का विश्वास पाएंगे, सौदेबाजी में बेहतर होंगे

Aaj ka Makar Rashifal 11 August 2026, Capricorn Horoscope Today: उद्योग व्यापार से जुड़ेेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा.

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capricorn horoscope
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करियर व्यापार प्रभावशाली बना रहेगा. साझा कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. टीमवर्क से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों से सहकार का भाव रखेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. परिस्थितियां सहायक रहेंगी. विनय विवेक से कार्य साधेंगे. जीवन में शुभता का संचार बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं में सफल रहेंगे. विविध मामलों को गति प्रदान करें. साथियों का भरोसा जीतेंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. हितप्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. औद्योगिक मामलों को गति देंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. लाभ संवारेंगे. प्रयास फलेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

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प्रेम मैत्री- जीवन सुखप्रद रहेगा. घर में प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन को बल मिलेगा. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. उद्यमिता बढ़ेगी.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. समभाव बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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