आज 11 अगस्त 2026 तुला राशिफल: वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी, भेंट मुलाकात हितकर रहेगी

करियर में नए अवसर बन सकते हैं. पेशेवर उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. पैतृक पक्ष की मदद मिलेगी. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेेगा. कार्ययोजनाएं संवरेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सुविधा संसाधन बढेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

धन संपत्ति- सहकार का भाव बनाए रखेंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ेगा. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. अनुकूलन बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : मैजेंटा

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