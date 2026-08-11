आज 11 अगस्त 2026 मीन राशिफल: करियर में तेजी दिखाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

मित्रों के साथ हर्ष से समय बिताएंगे. सहयोग और सूझबूझ से उचित राह पर आगे बढ़ेंगे. कला कौशल व कार्यक्षमता बल पाएगी. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में शुभता और सम्मान रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. सफलता उम्मीद से बेहतर रहेगी. समय का प्रबंधन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्याे को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को दिशा देंगे. अवसरों को भुनाएंगे. करियर में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्य पाएंगे. फोकस बढ़ेगा. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पर बना रहेगा. करियर व्यापार में प्रभाव बनाए रहेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. स्वजनों संग वक्त बिताएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम ल्रेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : केशरिया

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