आज 11 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: धनधान्य के मामले संवरेंगे, सफलता हासिल होगी

उद्योग व्यापार उम्मीद के अनुरूप बढ़त पाएगा. भाग्य से परिणाम संवार पाएगा. अवसरों को भुनाने की सोच बढ़ेगी. लक्ष्य पूरा करेंगे. सभी सहयोगी होंगे. साहस और बड़प्पन बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद पर जोर रहेगा. अधिकतर मामले बेहतर बनेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. प्रबंधन जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सामाजिक सक्रियता दिखाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- संपर्क संचार तंत्र मजबूत रहेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. चहुंओर संवार बढ़ेगी. पेशेवर गतिविधियों पर फोकस होगा. अधिकांश क्षेत्रों में इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. धनधान्य के मामले संवरेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. नवीन योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर सहजता से बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात आत्मविश्वास से रखेंगे. उमंग उत्साह का वातावरण बना रहेगा. प्रिय की बात ध्यान से सुनेंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे. स्वजनों संग घूमने जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उचित अवसर बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. संपर्क और पराक्रम बल पाएगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.



आज का उपाय: महाबली महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. र्पुण्यकार्य बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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