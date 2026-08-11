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आज 11 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: नीति नियम निरंतरता रखें, कामकाज में धैर्य बढ़ाएं

Aaj ka Singh Rashifal 11 August 2026, Leo Horoscope Today: पेशेवर मामलों में नियमितता बनाए रखें. आर्थिक योजनाओं के विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे.

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बजट पर नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत है. खर्च की अधिकता बने रहने की आशंका है. निवेश में उतावली न दिखाएं. लेनदेन के मामलों में संवेदनशीलता रखें. विदेशी मामले बल पाएंगे. विरोधी सक्रिय रहेगा. सहज गति से आगे बढ़ें. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. घर परिवार में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. लेनदेन पर अंकुश रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में धैर्य बढ़ाएं. पेशेवर मामलों में नियमितता बनाए रखें. आर्थिक योजनाओं के विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में गंभीरता रखें. व्यावसायिक मामले लंबित रह सकते हैं. लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. स्मार्ट डिले की नीति रखें. नियमों का पालन बढ़ाएं. अनुशासन रखें. न्यायिक विषयों में सजग रहें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से बनाकर चलेंगे. आपसी खुशी बनाए रखेंगे. सबका आदर सम्मान करेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहेंगे. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संतुलन बढ़ाएं. वचन देने से बचें. तर्कशीलता रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: महाबली बहाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दिखावे से बचें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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