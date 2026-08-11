आज 11 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: प्राप्त होगी अच्छी खबर, लाभ होने के बनेंगे योग

पेशवर मामलों में शुभता रहेगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे. आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. व्यावसायिक उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे. लेनदेन में सहजता बनी हगी. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. विविध परिणाम पक्ष में रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में हितलाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. रचनात्मक कार्याे पर जोर रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- शुभचिंतकों से भेंट होगी. भावनात्मक प्रदर्शन प्रभावपूर्ण बना रहेगा. चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. व्यवहार में बेहतर रहेंगे. करीबियों से खुशी साझा करेंगे. बुद्धिबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.



आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. फोकस बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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