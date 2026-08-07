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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 अगस्त 2026: आज 7 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 7 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 7 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत- 1948 पराभव
श्रावण - पूर्णिमान्त
आषाढ़ - अमान्त

तिथि
नवमी - 04:36 पी एम तक

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नक्षत्र
कृत्तिका - 06:43 पी एम तक

योग
वृद्धि - 12:11 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:46 AM
सूर्यास्त- 07:08 पी एम
चन्द्रोदय- 12:37 ए एम, अगस्त 08
चन्द्रास्त- 02:06 पी एम

अशुभ काल
राहू- 10:46 ए एम से 12:27 पी एम
यम गण्ड- 03:47 पी एम से 05:27 पी एम
कुलिक- 07:26 ए एम से 09:06 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:26 ए एम से 09:20 ए एम, 12:53 पी एम से 01:47 पी एम
वर्ज्यम्- 07:28 ए एम से 08:58 ए एम

शुभ काल
अमृत काल- 08:34 AM- 10:19 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 AM- 05:12 AM

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