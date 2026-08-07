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आज 7 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: बेहतर स्थिति बनी रहेगी, यात्रा पर जोर रहेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 7 August 2026, Virgo Horoscope Today: बेहतर स्थिति बनी रहेगी.यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में सहज होंगे. तर्कपूर्ण कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार सरल रखेंगे.भ्रमण पर जा सकते हैं.

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virgo horoscope
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भाग्य बलवान बना रहेगा. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. स्वजनों से मेलजोल बढ़ेगा. करियर व्यापार में संवार आएगा. आर्थिक एवं पारिवारिक पक्ष संवार पर बना रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. कार्यक्षमता बढ़ी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में सहजता रहेगी. कार्याे में अपेक्षित वृद्धि होगी. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. संकोच मेंकमीआएगी..

धन संपत्ति- वित्तीय उपलब्धियों को बढावव मिलेगा. अवसर भुनाने में आगे रहेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ उठाएंगे. वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

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सहजता से आगे बढ़ेंगे, रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह से सभी को प्रभावित करेंगे. संबंधों में उत्साह बना रहेगा. मैत्री पक्ष में मजबूती आएगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- बेहतर स्थिति बनी रहेगी.यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में सहज होंगे. तर्कपूर्ण कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार सरल रखेंगे.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थयात्रा पर जाएं.
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शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : समुद्री

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