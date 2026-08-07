आज 7 अगस्त 2026 मीन राशिफल: सहयोग समर्थन बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

लोगों के साथ संपर्क संचार बढ़ाने में आगे होंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. आत्मविश्वास बना रहेगा. सहोदरों की खुशियों में शामिल होंगे. परस्पर विश्वास बढे़गा. व्यावसायिक अड़चनों का हल निकालेंगे. पराक्रम प्रदर्शन के प्रयास बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में सक्रियता रखेंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ सूचनाओं से बचें. योग्यता का लाभ मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति तेज होगी. सहकार बढ़ेगा. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहकर्मियों का साथ सहयोग रहेगा. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालेंगे. पेशेवरों से संपर्क बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणामों में हितलाभ संवरेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामले सुखद बने रहेंगे. भेंटवार्ता लंबित रखने से बचेेंगे. भाईचारे पर फोकस होगा. संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग समर्थन बढ़ेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठा बांटें. पहल बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

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