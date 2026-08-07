scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 7 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: बल पाएंगे, संपर्क संवाद बढ़ेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 7 August 2026, Aquarius Horoscope Today: भावनााओं पर अंकुश बनाए रखें. अतार्किक बहस से बचें. उपलब्धियांे पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

पेशेवर पक्ष सबल बना रहेगा. प्रबंधन पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. जिद और अंहकार से बचें. साथी समकक्षों की उपेक्षा न करें. रिश्तों में संतुलन रखेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ें. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी का भाव रहेगा. व्यावसायिक रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सहजता से आगे बढेंगे. करियर व्यापार में जिम्मेदारों का साथ रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य रखेंगे.


धन संपत्ति- घरेलु सामान की खरीदी संभव है. वाहनादि में रुचि लेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशिवालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा, सम्मान और बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल
व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी, घरेलू मामलों में पहल से बचें
कुंभ राशिवालोें की मन की चिंता दूर होगी, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जानें जरूरी टिप
व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा, मनोबल मजबूत होगा
कुंभ राशि वाले आज नीले रंग के पहनें कपड़े, भाग्य का मिलेगा साथ

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय देंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में उतावलापन न दिखाएं. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनााओं पर अंकुश बनाए रखें. अतार्किक बहस से बचें. उपलब्धियांे पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

Advertisement

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठे का भोग लगाएं. स्वार्थ त्यागें. 

शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : हीरे के समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 7 अगस्त 2026 मकर राशिफल: चर्चा संवाद बढ़ेगा, हर्ष से समय बिताएंगे |
    आज 7 अगस्त 2026 धनु राशिफल: मामलों में गति आएगी, लेनदेन में स्पष्ट रहें |
    आज 7 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: स्थायित्व पर जोर होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    आज 7 अगस्त 2026 तुला राशिफल: स्पष्टता बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 7 अगस्त 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 7 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: बेहतर स्थिति बनी रहेगी, यात्रा पर जोर रहेगा |
    आज 7 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: इच्छित मौके बनेंगे, सबका समर्थन जुटाएंगे |
    आज 7 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: रोग दोष दूर होंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे |
    आज 7 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: नियंत्रण बनाए रखें, बड़ों की बात ध्यान से सुनें |
    'आंदोलन से लेकर पैलेट गन...', मोहन भागवत और जेन-Z के संवाद की बड़ी बातें, देखें दस्तक में
    Advertisement