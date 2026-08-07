आज 7 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: बल पाएंगे, संपर्क संवाद बढ़ेगा

पेशेवर पक्ष सबल बना रहेगा. प्रबंधन पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. जिद और अंहकार से बचें. साथी समकक्षों की उपेक्षा न करें. रिश्तों में संतुलन रखेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ें. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी का भाव रहेगा. व्यावसायिक रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सहजता से आगे बढेंगे. करियर व्यापार में जिम्मेदारों का साथ रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य रखेंगे.



धन संपत्ति- घरेलु सामान की खरीदी संभव है. वाहनादि में रुचि लेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय देंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में उतावलापन न दिखाएं. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनााओं पर अंकुश बनाए रखें. अतार्किक बहस से बचें. उपलब्धियांे पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

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आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठे का भोग लगाएं. स्वार्थ त्यागें.

शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : हीरे के समान

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