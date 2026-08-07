scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 7 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: इच्छित मौके बनेंगे, सबका समर्थन जुटाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 7 August 2026, Leo Horoscope Today: व्रत संकल्प बढ़ेगा. सहभागिता पर जोर होगा. संतुलन व व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. पेशेवर सहयोग समर्थन रखेंगे. प्रबंधन में रुचि बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय हितों को साधने में सफल होंगे. शासन के मामलों में शुभता का संचार बढ़ेगा. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बढ़ा रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.


नौकरी व्यवसाय- कार्यों में तेजी लाएंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. विविध स्त्रोतों से लाभ संवरेगा. साहसिक कार्यों में सफल होंगे. मित्रों का साथ सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. हिलाभ में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. साथीगणों व समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित मौके बनेंगे. सबका समर्थन जुटाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशिवाले नौकरी बदलने की ना सोचें, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल
अपेक्षित उन्नति की संभावना बनी रहेगी, इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे
सबका भरोसा जीतेंगे, सुखद पल साझा करेंगे
सिंह राशिवालों के खर्च बढ़ेंगे, सेहत ठीक रहेगी, जानें दैनिक राशिफल
आवेश में न आएं, दबाव में न आएं

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सहज रहेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. परिजन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. वातावरण सुखकर बनाए रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. परस्पर विश्वसनीय रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्रत संकल्प बढ़ेगा. सहभागिता पर जोर होगा. संतुलन व व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न वितरण करें. वचन निभाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 7 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: नियंत्रण बनाए रखें, बड़ों की बात ध्यान से सुनें |
    'आंदोलन से लेकर पैलेट गन...', मोहन भागवत और जेन-Z के संवाद की बड़ी बातें, देखें दस्तक में |
    आज 7 अगस्त 2026 वृष राशिफल: संचार बेहतर रहेंगे, खुशियां को साझा करेंगे |
    आज 7 अगस्त 2026 मेष राशिफल: उत्साह बढ़ेगा, लक्ष्य पर ध्यान देंगे |
    Aaj ka Upay 7 August 2026: यदि इनकम कम है और मेहनत ज्यादा है तो ये उपाय करें
    Advertisement