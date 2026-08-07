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आज 7 अगस्त 2026 तुला राशिफल: स्पष्टता बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा

Aaj ka Tula Rashifal 7 August 2026, Libra Horoscope Today: परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. सामाजिक संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ रहेंगे.

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libra horoscope
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सेहत सामान्य रहेगी. संबंधित मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. शारीरिक तापमान नियमित रखें. कार्यों में सजगता बढ़ाएं. सूझबूझ से कार्ययोजनाएं साधें. पेशेवरों संबंध सामानय बनाए रखेंगे. व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन करने से बचेंगे. विवेक से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. अपरिचित लोगों से भेंट में स्पष्टता बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें. सावधानी बढ़ाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज की परिस्थिति पक्ष में बनाए रखने की सोच रखते है. कोशिश होगी. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. करियर कारोबार में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. भेंटवार्ता में गंभीरता बनाए रखें. बचत पर फोकस बढ़ाएं. विविध विषयों में पहल से बचें. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें. बजट पर ध्यान दें.

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प्रेम मैत्री- अपनों से सहज संवाद बनाकर रखेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. वातावरण सामान्य रहेगा. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. सामाजिक संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें. बहकावे से बचें.


आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठे का भोग लगाएं. पीड़ित की मदद करें.

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शुभ अंक : 1, 6, 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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