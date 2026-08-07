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आज 7 अगस्त 2026 मकर राशिफल: चर्चा संवाद बढ़ेगा, हर्ष से समय बिताएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 7 August 2026, Capricorn Horoscope Today: चर्चा संवाद बढ़ेगा. हर्ष से समय बिताएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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capricorn horoscope
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परिचितों व शुभचिंतकों का साथ बढ़ेगा. कार्यों को गति देंगे. संवेदनशीलता बढ़त पर रहेगी. व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस रखेंगे. विवेक से काम निकालेंगे. प्रियजनों से अनुकूलन बढ़ेगा. कामकाज में सुधार आएगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि रहेगी. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. वादविवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साथी व सहकर्मी सहयोगी होंगे. प्राथमिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिक पक्ष सुधार पर रहेगा. स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. कार्यक्षमता बल पाएगी. सबका साथ समर्थन रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल करेंगे. कार्यों में सहजता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आय वृद्धि पर फोकस होगा. अनावश्यक बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता रखेंगे. बैंकिंग कार्यों से जुखेंगे.

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प्रेम मैत्री- चर्चा में आगे रहेंगे. प्रेम स्नेह में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. भटकाव व उलझाव से बचेंगे. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. निजी रिश्तों में भरोसा रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद बढ़ेगा. हर्ष से समय बिताएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सहज रहें.

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शुभ अंक : 6, 7, 8  और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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