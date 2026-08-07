आज 7 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: स्थायित्व पर जोर होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

टीम के कार्य उचित दिशा में बने रहेंगे. कारोबारी मामलों में सूझबूझ दिखाएंगे. प्रयासों को गति मिलेगी. रिश्तों को साधेंगे. उद्योग व्यापार में उत्साह बना रहेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के साथ सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- सबसे साथ तालमेल बढ़ाएंगे. विविध गति पाएंगे. आवश्यक विषयों में पहल रखेंगे. सभी ़क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति रहेगी. औद्योगिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चाएं संफल रहेंगी. सामूहिक नेतृत्व में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़त पाएगी. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. संपत्ति में वृद्धि संभव है.

प्रेम मैत्री- संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से भेंट बढ़ेगी. प्रेम में घनिष्ठता बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. सुखपूर्वक समय बिताएंगे. दाम्पत्य में भरोसा बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्थायित्व पर जोर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.



आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. विनम्रता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग : कांसा समान

---- समाप्त ----