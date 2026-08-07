आज 7 अगस्त 2026 धनु राशिफल: मामलों में गति आएगी, लेनदेन में स्पष्ट रहें

प्रयासों में निरंतरता बनए रखें. कामकाजी गतिविधियां में सक्रियता बनाए रहें. प्रतिभा व कौशल से अवरोध हटाएंगे. पेशेवर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. समय सीमा का पालन बनाए रखें. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ें. चर्चा संवाद में संकोच रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- संतुलन पर जोर देंगे. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएं. मेहनत पर बल रहेगा. नियम व तथ्यों को बनाए रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें. मेहनत पर भरोसा रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प मामलों में सतर्क रहें. भूलचूक की स्थिति से बचाव रखें. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. पेशेवर मामलों में गति आएगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह में अनदेखी से बचें. चर्चा में उतावली न करें. मन की बात कहने में विनम्रता अपनाएं. सावधानी बढ़ाए रहें. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखें. व्यक्तिगत संबंध संवारें. भावनात्मक से बचें. अपनों का आदर सम्मान बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएं. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं.



आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. अनुशासन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : मरून

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