Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 अगस्त 2026: आज 6 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 6 अगस्त 2026
विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत- 1948 पराभव
श्रावण - पूर्णिमान्त
आषाढ़ - अमान्त
तिथि
अष्टमी - 06:52 पी एम तक
नक्षत्र
भरणी - 08:13 पी एम तक
योग
गण्ड - 03:01 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:42 AM
सूर्यास्त- 07:08 पी एम
चन्द्रोदय- 11:46 पी एम
चन्द्रास्त- 12:57 पी एम
अशुभ काल
राहू- 10:46 ए एम से 12:27 पी एम
यम गण्ड- 03:50 पी एम से 05:31 पी एम
कुलिक- 07:23 ए एम से 09:05 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:24 ए एम से 09:18 ए एम, 12:54 पी एम से 01:48 पी एम
वर्ज्यम्- 03:02 ए एम, अगस्त 01 से 04:43 ए एम, अगस्त 01
शुभ काल
अमृत काल- 08:34 AM- 10:19 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 AM- 05:12 AM