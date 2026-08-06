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आज 6 अगस्त 2026 मकर राशिफल: लेनदेन के मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे, पेशेवर अड़चन कम होंगी

Aaj ka Makar Rashifal 6 August 2026, Capricorn Horoscope Today: हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. प्रेम स्नेह से जुड़े पक्ष सकारात्मक रहेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

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capricorn horoscope
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परिचितों के साथ शुभ सूचनाएं साझा कर सकते हैं. निजी संवाद को सहजता से आगे बढ़ा पाएंगे. मित्र संबंध संवेदनशील बने रहेंगे. जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करीबियों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर अड़चन कम होंगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. लेनदेन के मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. संपर्क का लाभ मिलेगा. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. जीत का भाव रहेगा.

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प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न बना रहेगा. सुखद पलों को साझा करेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. प्रेम स्नेह से जुड़े पक्ष सकारात्मक रहेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. नए दोस्त बनाएं.

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शुभ अंक : पीतवर्ण

शुभ रंग : 6, 8 और 9

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