आज 6 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे, प्रेम स्नेह के प्रयास पक्ष में बनेंगे

पेशेवर तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे. भेंटवार्ता में उत्साह बढ़ाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तर्कशीलता पर जोर बनाए रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन के प्रयास गति लेंगे. मित्रता बल पाएगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर आकर्षक रहेगा. व्यवसाय में प्रभाव बनाए रहेंगे. योजनाओं में व्यस्तता बढ़ेगी. रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में पहल बनाए रखेंगे. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उन्नति एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. स्पर्धा का भाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों का साथ और सहयोग बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास पक्ष में बनेंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बढ़ेगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : भगवा

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